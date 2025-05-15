David Concepción es operado nuevamente para reemplazo de válvula aórtica

David Concepción ha sido hospitalizado por segunda vez en seis meses y sometido exitosamente a una cirugía de reemplazo de válvula aórtica en el Jackson Memorial Hospital de Miami.

El legendario venezolano, de 77 años, fue sometido, en noviembre del año pasado, a delicada cirugía de trasplante pulmonar, de la cual se viene recuperando paulatinamente.

Concepción, leyenda del béisbol venezolano, jugó 19 temporadas con los Rojos de Cincinnati, conquistando dos títulos mundiales y acumulando múltiples reconocimientos, incluyendo nueve Juegos de Estrellas y cinco Guantes de Oro.

Lee también: La SPB definió los cruces de la primera fase de postemporada