David García logra la segunda medalla dorada en halterofilia para Venezuela en los Panamericanos Junior

David García logró este miércoles 20 de agosto la segunda medalla dorada en halterofilia para Venezuela en los Juegos Panamericanos Junior de La Asunción 2025.

El criollo se convirtió en campeón panamericano con un resultado de: 125kg en el arranque y 155kg en el envión, para un total de 280kg.

Con esto, García obtiene boleto directo a los Juegos Panamericanos de Lima 2027 y suma la cuarta medalla para el país.

Cabe destacar que Kerlys Montilla también viene de conquistar la presea dorada en halterofilia.

