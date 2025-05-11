Dayana Mendoza se casó con un pastor de iglesia

La exreina de belleza ahora es esposa del pastor Carlos Uribe, con quien se dejó ver en una primera imagen en la que ya son ‘marido y mujer’. " Qué hermoso, bueno, y fiel es nuestro Señor, amor de mi vida", escribió junto con la imagen en la que se le ve vestida de blanco y tomada con cariño por parte de su esposo.

Foto: Cortesía

Recordada por haber ganado el título de Miss Universo 2008, sorprendió este 10 de mayo al dar a conocer en Instagram la foto de la que habría sido su boda.

La venezolana, quien vive retirada del mundo de la farándula y ahora es predicadora de iglesia, había anunciado en enero pasado que se había comprometido con un pastor de su congregación.

La exreina de belleza ahora es esposa del pastor Carlos Uribe, con quien se dejó ver en una primera imagen anunciado que son esposos.

Carlos Uribe también confirmó en Instagram que son una pareja casada ya que en su biografía se describe como "hijo de Dios, pastor, emprendedor y esposo de Dayana Mendoza".

"Desde los principios de la Biblia deseo ayudarte a encontrar el propósito de Dios para ti", dice como la misión que tiene a través de la Iglesia.

Desde 2020, la venezolana está alejada de los reflectores pues se dedica a predicar la religión cristiana evangélica.

Dejó las pasarelas y la televisión y ahora se dedica a ser la líder de conferencias evangélicas para compartir su fe.

Con información Univisión