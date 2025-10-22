De estrella de telenovelas a enfermera: La nueva vida de Sonya Smith en EEUU

La actriz venezolana Sonya Smith, quien alcanzó la fama por su trabajo en melodramas como Cara Sucia y Vuélveme a Querer, se encuentra trabajando como enfermera desde hace nueve años en Estados Unidos.

La criolla se sinceró recientemente sobre la profesión que realiza debido a la falta de oportunidades en el gremio artístico.

“Aquí en Miami no hay mucho trabajo actoral en estos momentos y, aparte de eso, me gustó el poder incursionar en algo nuevo que me permitiese desarrollar esa otra cosa que me gusta, que es cuidar de las personas, ayudar a las personas”, expresó la actriz el pasado 19 de octubre al periodista venezolano Franklin Suárez.

Destacó que la profesión de ser enfermera siempre le llamó la atención y le ha gustado: "Creo que cuando tú ayudas a otra persona, cuando tú le prestas un servicio a alguien, en realidad tú estás ayudando a la otra persona, pero lo que uno recibe de regreso es tan hermoso, que te llena tanto, por lo menos a mí me parece”, agregó.

La actriz desempeña sus labores de enfermería en una clínica con un médico ortopédico. Sin embargo, aseguró que su actual profesión no le ha impedido continuar con su trabajo como actriz.

“Trabajamos mucho con personas de la tercera edad más que nada”, contó. “Me encanta poder trabajar ahí con ellos porque las personas de la tercera edad muchas veces son las más olvidadas y son de las que podemos aprender muchas cosas. Muchos no tienen a su familia aquí. Trabajo con muchos que sus hijos no viven con ellos, no los atienden, trabajo con personas que algunos incluso tienen problemas de demencia ligera”, manifestó.

Destacó que aunque no oculta su profesión de actriz, muchos de sus pacientes no tienen idea de que a veces es la villana de las telenovelas.

Cabe destacar que la última producción de Sonya Smith fue en la serie de "Velvet: El nuevo imperio", un melodrama de Telemundo que se estrenó en 2025 y donde ella interpretó a Pilar Márquez.

