Lunes 01 de septiembre de 2025
Al Dia

De la placa de identificación al rastreo satelital: una nueva era para la seguridad de los animales de compañía

La combinación de rastreadores GPS y microchips RFID ofrece a los dueños una poderosa herramienta para encontrar y proteger a sus animales

Por Hannabelle Urdaneta

De la placa de identificación al rastreo satelital: una nueva era para la seguridad de los animales de compañía
Fotos referenciales
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

En el pasado, la búsqueda de una mascota perdida se basaba en avisos o carteles, llamados desesperados y la esperanza de que alguien la encontrara con su placa de identificación.

Hoy, gracias a las nuevas modalidades de localización, esta tarea se ha vuelto mucho más eficiente y segura. La combinación de rastreadores GPS y microchips RFID ofrece a los dueños una poderosa herramienta para encontrar y proteger a sus animales, garantizando su bienestar y tranquilidad.

Rastreadores GPS: La Localización en Tiempo Real


Los rastreadores GPS, generalmente integrados en un collar, son una de las innovaciones más importantes para la seguridad animal.
• Tecnología y Funcionamiento: Estos dispositivos usan un receptor GPS para calcular la ubicación de la mascota y transmiten esa información a una aplicación móvil en tiempo real. No necesitan una red telefónica para funcionar, ya que envían la señal directamente al teléfono del dueño a través de ondas de radio. La aplicación muestra la ubicación del animal en un mapa y también puede registrar su historial de movimientos.
• Funciones Adicionales: Muchos modelos modernos van más allá de la simple ubicación. Permiten a los dueños establecer "zonas seguras" y recibir alertas si la mascota sale de estos límites. Además, algunos rastreadores también monitorean la actividad física y la salud del animal, brindando información valiosa para su cuidado.

Microchips RFID: Identificación Permanente


El microchip de identificación es un pilar fundamental en la protección de las mascotas.
• Tecnología y Funcionamiento: Este pequeño dispositivo, del tamaño de un grano de arroz, se implanta de forma segura bajo la piel del animal. Utiliza tecnología de radiofrecuencia (RFID) y no requiere batería. Cuando un escáner compatible se pasa sobre el chip, este emite un número de identificación único.
• Uso Práctico: Refugios de animales y clínicas veterinarias de todo el mundo están equipados con los escáneres necesarios para leer estos chips. Al escanear a un animal perdido, el número de identificación se introduce en una base de datos para contactar al dueño. Esto convierte al microchip en una forma de identificación permanente y no invasiva.

La Combinación Perfecta: GPS y Microchip


La verdadera fortaleza de esta nueva era tecnológica reside en la combinación de ambas herramientas.
• Identificación vs. Localización: El microchip es un registro permanente de la identidad del animal y su dueño, esencial para verificar la propiedad si la mascota es encontrada. Por otro lado, el GPS permite la localización instantánea, facilitando una búsqueda rápida en caso de pérdida.

• Respuesta Rápida en Emergencias: En un escenario de extravío, el GPS permite a los dueños actuar con rapidez para encontrar a su mascota. Una vez que el animal es localizado y rescatado, el microchip sirve como la prueba definitiva de propiedad, asegurando que regrese a su verdadero hogar. Juntas, estas tecnologías complementan la seguridad del animal de manera sinérgica, ofreciendo la mejor protección posible.

Noticia al Día/ Hannabelle Urdaneta

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Del Zulia FC al bufete Legal One: El legado de Francisco Hernández en el fútbol venezolano

Del Zulia FC al bufete Legal One: El legado de Francisco Hernández en el fútbol venezolano

Axel confesó que se prepara para ser sacerdote:

Axel confesó que se prepara para ser sacerdote: "A partir de los 60, que por ahí la curva de la vida está un poco más relax"

Padrino López:

Padrino López: "Estados Unidos quiere sembrar conflictos en la región y la Operación Mano de Hierro está dando resultados" "

Luis García vuelve a las Grandes Ligas tras un largo proceso de rehabilitación

Luis García vuelve a las Grandes Ligas tras un largo proceso de rehabilitación

Vladímir Putin se reúne con el presidente iraní

Vladímir Putin se reúne con el presidente iraní

Barcelona no pasó del empate ante Rayo Vallecano

Barcelona no pasó del empate ante Rayo Vallecano

Dos muertos y 35 heridos tras vuelco de autobús por un barranco en la vía hacia Choroní

Dos muertos y 35 heridos tras vuelco de autobús por un barranco en la vía hacia Choroní

Yangel Herrera es nuevo jugador de la Real Sociedad

Yangel Herrera es nuevo jugador de la Real Sociedad

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 1° de septiembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 1° de septiembre de 2025

Titulares de la prensa nacional para este lunes 1° de septiembre

Titulares de la prensa nacional para este lunes 1° de septiembre

Sureñas revalidan el título en la Copa “Proyecto Deporte Soy, Siglo 21”

Sureñas revalidan el título en la Copa “Proyecto Deporte Soy, Siglo 21”

Pixar confirma Coco 2, con estreno previsto para 2029

Pixar confirma Coco 2, con estreno previsto para 2029

La Vinotinto ya inició concentración en Argentina para el cierre de las Eliminatorias

La Vinotinto ya inició concentración en Argentina para el cierre de las Eliminatorias

Accidente en Lagunillas dejó un motorizado herido

Accidente en Lagunillas dejó un motorizado herido

Equipo de Messi y Suárez debuta triunfando en el fútbol uruguayo

Equipo de Messi y Suárez debuta triunfando en el fútbol uruguayo

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Hallan sin vida a Valeria Afanador, la niña que había desaparecido en Cajicá

Hallan sin vida a Valeria Afanador, la niña que había desaparecido en Cajicá

Este sábado 30-Ago se realizó la boda del venezolano Leopoldo Maduro Vollmer con la princesa María Carolina

Este sábado 30-Ago se realizó la boda del venezolano Leopoldo Maduro Vollmer con la princesa María Carolina

Captan a hombre orinando en plena vía pública en el sector La Chamarreta de Maracaibo

Captan a hombre orinando en plena vía pública en el sector La Chamarreta de Maracaibo

Un hombre desciende de las guayas del Puente sobre el Lago y lo apodan

Un hombre desciende de las guayas del Puente sobre el Lago y lo apodan "Tom Cruise" en redes sociales

Estas son las parroquias de Maracaibo donde está llegando el AGUA

Estas son las parroquias de Maracaibo donde está llegando el AGUA

Noticias Relacionadas

Al Dia

De la placa de identificación al rastreo satelital: una nueva era para la seguridad de los animales de compañía

La combinación de rastreadores GPS y microchips RFID ofrece a los dueños una poderosa herramienta para encontrar y proteger a sus animales
Entretenimiento

Barry Gibb cumple 79 años cultivando un legado musical que pasará a la eternidad

Barry Gibb cumple este 1 de septiembre 79 años de edad y aquí recordamos sus hazañas musicales.
Al Dia

Lo que todo conductor en Dallas debe saber sobre los seguros en 2025

Para 2025, la legislación de Texas sigue exigiendo una cobertura mínima de responsabilidad civil.
Nacionales

Así puede obtener un CrediJoven del BDV y recibir el financiamiento por Patria: Estos son los pasos a seguir

Esta modalidad está dirigida a jóvenes mayores de 18 años, con la finalidad de apoyar sus emprendimientos


Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025