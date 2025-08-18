La noche del 13 de agosto, la gala final del Miss Zulia estuvo llena de brillo, aplausos y glamour. Sin embargo, como suele ocurrir en este tipo de eventos, no todo fue perfecto detrás de cámaras.

Se reportaron enfrentamientos entre diseñadores, una situación que, si bien no es nueva en el mundo de los concursos de belleza, esta vez superó lo habitual.

Se menciona al famoso diseñador Nidal Nouaihed como el catalizador de esta polémica. Estos desacuerdos llevaron a que varios diseñadores y maquilladores se retiraran del concurso. A pesar de los malentendidos, el certamen se llevó a cabo con éxito.

El opening estuvo impecable, la intervención de los artistas invitados dio de que hablar, estuvo marcado por el regreso de Enio López al escenario ahora como Cristiano y la actuación de Luis M Saxo.

Los vestidos que deslumbraron en el escenario



Los vestidos de las participantes fueron protagonistas de la noche, destacando especialmente los de la Miss Zulia 2025, Valeria Di Martino, y la primera finalista, Cynthia Gutiérrez.

Foto cortesía Henry Villasmil.

Valeria Di Martino lució un espectacular diseño de la prestigiosa diseñadora Karina Saab. Este traje, de líneas modernas, se inspiró en los destellos de las constelaciones de diamantes. El bustier estaba adornado con lujosas piedras que reflejaban colores vibrantes en tonos azul y plata, complementados con canutillos trabajados con la técnica del recamado francés.

El vestido, de carácter moderno y evanescente, envolvía el cuerpo de Valeria con líneas estilizadas en relieve, creando una asimetría que resaltaba su figura.

Además de miles de cristales de Swarovski plata y un espectacular bordado en degradé, junto a un gran broche en el hombro, definían la asimetría del traje y daban inicio a una sutil transparencia. Los accesorios fueron diseñados por Alejandro Arraiz.

Mientras que la primera finalista Cynthia Gutiérrez, vistió una creación de la diseñadora Miriam Rodríguez. El vestido era una hermosa columna confeccionada en una malla completamente rebordeada con cristales y flecos de canutillos plateados, un diseño que realzó la figura de la candidata que logró posicionarse en el concurso de belleza regional.

