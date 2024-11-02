Cibernautas, que están en todas, es decir, que no dejan pasar una, revelaron detalles de la nueva producción musical de Karol G con la leyenda del reguetón, la diosa Ivy Queen.

Se trata de una colaboración titulada "DE REINA A REINA", cuyos extractos empezaron a circular en los últimos días, a través de las plataformas digitales sin ser aún el lanzamiento oficial.

Las reacciones en las redes no se hicieron esperar. Seguidores de La Caballota, pionera femenina de este género musical urbano a principios del 2000, aprovecharon el revuelo de la colaboración "DE REINA A REINA", para destacar los éxitos de Ivy durante la época del pleno apogeo del reguetón.

Por su parte, la nueva generación, la de Karol G, también respondió en redes sociales luego de filtrarse el material de ambas artistas.

Lea también: Al estilo de Matilda, Karol G se asusta con Tronchatoro: Estos son los artistas que se unieron a Halloween