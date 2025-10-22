Miércoles 22 de octubre de 2025
Al Dia

De reliquia colonial a vanguardia con IA, la Casa de la Capitulación logra nominación en el Premio Nacional de Turismo 2025

El motivo principal de la nominación es la incorporación de la tecnología de códigos QR en su colección de arte e historia.

Por Ernestina García

De reliquia colonial a vanguardia con IA, la Casa de la Capitulación logra nominación en el Premio Nacional de Turismo 2025
La Casa de la Capitulación en Maracaibo, ente adscrito a la Gobernación Bolivariana del Zulia, ha sido oficialmente nominada al prestigioso Premio Nacional de Turismo 2025 en la categoría Iniciativa en Tecnología Aplicada al Turismo, mención Promotor Turístico.

Este es un reconocimiento que posiciona al estado a la vanguardia de la museología interactiva en Venezuela.

La postulación resalta la implementación de un proyecto pionero que utiliza la Inteligencia Artificial (IA) para revitalizar la experiencia cultural del visitante, integrando la historia con la tecnología moderna.

La historia que cobra vida con IA y el centro de la cultura zuliana

El motivo principal de la nominación es la incorporación de la tecnología de códigos QR en su colección de arte e historia. Esta iniciativa permite a los visitantes interactuar directamente con el patrimonio del lugar, que incluye 40 obras de arte y siete bustos con código QR.

Al escanear estos códigos, los usuarios acceden a una narración histórica con Inteligencia Artificial, en la que el personaje o la obra de arte explica, en movimiento, su biografía o relevancia histórica.

Además de su recorrido por la arquitectura colonial y las piezas artísticas, la Casa de la Capitulación, ubicada al lado de la Gobernación, está abierta todos los días y funciona como un vibrante escenario cultural.

El espacio acoge constantemente exposiciones de arte de talentos locales, regionales, nacionales e internacionales, y es plataforma para la muestra de artes en sus diferentes variantes, incluyendo danza, teatro y artes plásticas.

Una gestión pública comprometida con el turismo

La nominación de la Casa de la Capitulación es vista como un logro de la gestión cultural y turística del estado. Este hito no solo honra el valor patrimonial del inmueble —donde se firmó el acta que selló la independencia de Venezuela el 3 de agosto de 1823—, sino que también subraya el compromiso de la Gobernación Bolivariana del Zulia con la modernización de los espacios públicos y la promoción de la cultura zuliana.

La decisión final del jurado se dará a conocer en las próximas semanas, pero la postulación ya es considerada una victoria para el turismo zuliano y la innovación tecnológica en el país.

Noticia al Día/nota de prensa

Temas:

Sin categoría

Estos son los países donde se encuentran las reliquias de JGH

Noticia Al Día regala hoy a sus lectores, como extensión de la conmemoración del 12 de Octubre, Día de la Resistencia Indígena, el primer capítulo del libro que escribió sobre la deidad pagana de Yaracuy nuestro periodista cultural, Alexis Blanco, El Cronista Barroco. Un tubazo literario.
Al Dia

Secretaría de Salud del Zulia fortalece la formación del personal sanitario en la lucha contra el cáncer de mama

La actividad tuvo lugar en las instalaciones de la Biblioteca Pública del estado Zulia "María Calcaño".
Al Dia

Gobierno de Perú declara Estado de Emergencia y promete pasar a la ofensiva contra el crimen

El gobierno interino de Perú, encabezado por el presidente José Jerí, declaró el Estado de Emergencia en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao a partir de las 00:00 horas de este 21 de octubre
Al Dia

Renunció el canciller de Argentina

a carta de renuncia habría sido entregada la noche del martes a Milei. Según, la salida se precipitó por las declaraciones que hizo el presidente de EE.UU., Donald Trump.

