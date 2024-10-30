Domingo 17 de agosto de 2025
Al Dia

Decretan tres días de luto tras inundaciones por Dana y asciende a 70 número de víctimas en España

El Gobierno de España acaba de actualizar el número de víctimas mortales que deja el temporal de lluvia e inundaciones…

Por Ernestina García

Decretan tres días de luto tras inundaciones por Dana y asciende a 70 número de víctimas en España
Foto AP
El Gobierno de España acaba de actualizar el número de víctimas mortales que deja el temporal de lluvia e inundaciones en el suroeste del país y declara tres días de duelo, según EFE.

Al menos 51 muertos y decenas de desaparecidos por la violenta DANA que azota el este de España

Ya son 70 los fallecidos, según recoge Televisión Española y no se descarta que el número vuelva a elevarse debido a que todavía hay varias personas desaparecidas.

Además, el Ejecutivo liderado por el presidente Pedro Sánchez ha decretado tres días de luto oficial por las víctimas: el 31 de octubre y el 1 y 2 de noviembre. El ministro de Política Territorial, Víctor Torres, también ha comunicado que Sánchez visitará el jueves los territorios afectados.

Aunque el temporal ya ha amainado, después de que en un lapso de apenas 8 horas cayeran más de 500 milímetros de lluvia por metro cuadrado, todavía se están desarrollando las labores de rescate de personas que todavía se encuentran atrapadas y de búsqueda de personas desaparecidas .

Además, las comunicaciones se encuentran aún gravemente afectadas, así, más de 100 vías sufren cortes en la Comunidad Valenciana, la región más afectada y en la que se concentra el horrible de las muertes. Entre las carreteras dañadas se encuentran las autovías AP7 y A3, que comunican la región con la franja mediterránea y con Madrid, respectivamente.

En Letur, municipio de la provincia de Albacete, todavía se continúa la búsqueda de 5 desaparecidos , después de que una sexta persona, una mujer, haya sido encontrada este miércoles sin vida.

En la localidad de Utiel, en la provincia de Valencia, se han registrado seis fallecidos, todas ellas personas mayores que no pudieron refugiarse en las plantas altas de sus domicilios, según ha señalado a la televisión pública su alcalde, Ricardo Gabaldón.

Las distintas administraciones han reiterado a la ciudadanía que deben seguir extremando las precauciones: no salir en caso de que arrecie el temporal, permanecer en lugares elevados y no transitar cerca de arroyos o ríos. Además, se solicita que no se transite con vehículos, sino que es imprescindible para mantener las vías despejadas para los distintos servicios de emergencia y rescate.

Noticia al Día/EFE/RT

Temas:

