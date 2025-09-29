Definida la postemporada 2025 de las Grandes Ligas

Este domingo 28 de septiembre concluyó la temporada regular de las Grandes Ligas, y con ello se definió el camino hacia la Serie Mundial. 12 equipos han asegurado su lugar en la postemporada, listos para disputar el campeonato más codiciado en el mejor beisbol del mundo.

La fase de los Comodines arranca este martes 30 de septiembre, con enfrentamientos directos en casa del equipo mejor posicionado. A continuación, detalles de los cruces y horarios (hora Venezuela) de cada serie:

Equipos Clasificados a los Playoffs

Liga Americana (AL):

Azulejos (Este)

Marineros (Oeste)

Guardianes (Central)

Yankees (Comodín)

Medias Rojas (Comodín)

Tigres (Comodín)

Liga Nacional (NL):

Cerveceros (Central)

Filis (Este)

Dodgers (Oeste)

Cachorros (Comodín)

Padres (Comodín)

Rojos (Comodín)

Serie de Comodines – Liga Americana

Medias Rojas (5) vs. Yankees (4) – en Nueva York

Juego 1: Martes, 6:08 p.m.

Juego 2: Miércoles, 6:08 p.m.

Juego 3 (si es necesario): Jueves, 6:08 p.m.

Tigres (6) vs. Guardianes (3) – en Cleveland

Juego 1: Martes, 1:08 p.m.

Juego 2: Miércoles, 1:08 p.m.

Juego 3 (si es necesario): Jueves, 1:08 p.m.

Serie de Comodines – Liga Nacional

Padres (5) vs. Cachorros (4) – en Chicago

Juego 1: Martes, 3:08 p.m.

Juego 2: Miércoles, 3:08 p.m.

Juego 3 (si es necesario): Jueves, 3:08 p.m.

Rojos (6) vs. Dodgers (3) – en Los Ángeles

Juego 1: Martes, 9:08 p.m.

Juego 2: Miércoles, 9:08 p.m.

Juego 3 (si es necesario): Jueves, 9:08 p.m.

Rondas Finales

Serie de Campeonato Liga Americana:

Juego 1: Domingo, 12 de octubre

Serie de Campeonato Liga Nacional:

Juego 1: Lunes, 13 de octubre

Serie Mundial 2025:

Juego 1: Viernes, 24 de octubre

Lee también: Brayan Rocchio pegó jonrón para darle el liderato de la División Central a los Guardianes