Definida la postemporada 2025 de las Grandes Ligas

Este domingo 28 de septiembre concluyó la temporada regular de las Grandes Ligas, y con ello se definió el camino hacia la Serie Mundial. 12 equipos han asegurado su lugar en la postemporada, listos para disputar el campeonato más codiciado en el mejor beisbol del mundo.
La fase de los Comodines arranca este martes 30 de septiembre, con enfrentamientos directos en casa del equipo mejor posicionado. A continuación, detalles de los cruces y horarios (hora Venezuela) de cada serie:
Equipos Clasificados a los Playoffs
Liga Americana (AL):
Azulejos (Este)
Marineros (Oeste)
Guardianes (Central)
Yankees (Comodín)
Medias Rojas (Comodín)
Tigres (Comodín)
Liga Nacional (NL):
Cerveceros (Central)
Filis (Este)
Dodgers (Oeste)
Cachorros (Comodín)
Padres (Comodín)
Rojos (Comodín)
Serie de Comodines – Liga Americana
Medias Rojas (5) vs. Yankees (4) – en Nueva York
Juego 1: Martes, 6:08 p.m.
Juego 2: Miércoles, 6:08 p.m.
Juego 3 (si es necesario): Jueves, 6:08 p.m.
Tigres (6) vs. Guardianes (3) – en Cleveland
Juego 1: Martes, 1:08 p.m.
Juego 2: Miércoles, 1:08 p.m.
Juego 3 (si es necesario): Jueves, 1:08 p.m.
Serie de Comodines – Liga Nacional
Padres (5) vs. Cachorros (4) – en Chicago
Juego 1: Martes, 3:08 p.m.
Juego 2: Miércoles, 3:08 p.m.
Juego 3 (si es necesario): Jueves, 3:08 p.m.
Rojos (6) vs. Dodgers (3) – en Los Ángeles
Juego 1: Martes, 9:08 p.m.
Juego 2: Miércoles, 9:08 p.m.
Juego 3 (si es necesario): Jueves, 9:08 p.m.
Rondas Finales
Serie de Campeonato Liga Americana:
Juego 1: Domingo, 12 de octubre
Serie de Campeonato Liga Nacional:
Juego 1: Lunes, 13 de octubre
Serie Mundial 2025:
Juego 1: Viernes, 24 de octubre
