Jueves 21 de agosto de 2025
Del atasco operativo a la eficiencia: el papel de la telemática en la nueva logística empresarial

Las empresas dedicadas a transporte y logística suelen enfrentarse a un atasco invisible: rutas saturadas, flotas desplegadas sin datos útiles,…

Por Isidro Lopez

Del atasco operativo a la eficiencia: el papel de la telemática en la nueva logística empresarial
Del atasco operativo a la eficiencia: el papel de la telemática en la nueva logística empresarial
Las empresas dedicadas a transporte y logística suelen enfrentarse a un atasco invisible: rutas saturadas, flotas desplegadas sin datos útiles, horas perdidas por ineficiencias que no se ven venir.

Un informe de la aseguradora Hylant destaca que la telemática, cuando se implementa correctamente, permite mejorar la eficiencia de las rutas, optimizar el consumo de combustible y apoyar los objetivos de sostenibilidad en las operaciones de transporte.

Por su parte, la Federal Motor Carrier Safety Administration (FMCSA) de Estados Unidos ha documentado en diversos estudios que los sistemas telemáticos, incluidos los dispositivos electrónicos de registro (Electronic Logging Devices), contribuyen a aumentar la eficiencia y a reforzar la cultura de seguridad en los transportistas, al facilitar el seguimiento del estilo de conducción y el cumplimiento normativo.

No resulta casual que plataformas como Radius ofrezcan hoy soluciones para seguimiento de flotas, cámaras a bordo, control de consumos y demás: todo apunta a que el camino a la eficiencia pasa por datos, no solo por buenas intenciones.

Cuando cada segundo vale: los despistes operativos que cuestan billete

Ese atasco que no se ve, pero sí se paga, suele empezar en el despacho sin datos en tiempo real.
Sin visibilidad sobre dónde están los vehículos, cualquier desviación o retraso se transforma en horas sin reportar, rutas sin depurar, que al final se convierten en gastos invisibles.

La telemática rellena ese vacío con datos en directo: localización GPS, alertas por frenazos bruscos o excesiva inactividad.

El chollo que no se ve: cómo el combustible se escapa sin darse cuenta

Cada litro de combustible mal usado representa dinero literalmente quemado. El control telemático advierte cuando un motor está parado de más o el conductor acelera sin necesidad, y puede enseñar cómo ahorrar unos cuantos euros por cada kilómetro recorrido.

En el blog de Flete se destaca que los insights en tiempo real de la telemática permiten mejorar la productividad, aumentar la satisfacción del cliente y reducir los costes operativos.

Mecánicos adivinando fallos: el mantenimiento reactivo que atrapa la rentabilidad

Cuando el vehículo suena raro o da problemas, ya se está pagando el atasco operativo. La telemática juega aquí de detective proactivo, avisando antes de que un fallo deje el camión parado.

Ryder explica que la telemática permite detectar incidencias antes de que se agraven, facilitando un mantenimiento predictivo que ahorra tiempo y dinero.

Conductores al volante, no al dictado: cómo la telemática educa sin enseñar

La conducción errática (frenazos, acelerones, distracciones) es una mina de tormentos operativos y también de riesgos.

Cambridge Mobile Telematics documenta que los conductores de más alto riesgo que participan activamente en programas telemáticos redujeron la conducción distraída en un 20 %, los frenazos bruscos en un 9 % y el tiempo de conducción a exceso de velocidad en un 27 %.

Ese tipo de mejoras puede mejorar notablemente la seguridad y minimizar interrupciones operativas inesperadas.

Finalmente, ese atasco que no se olfatea, pero que duele en la cuenta y en la operación diaria, ya no debería ser parte del menú.

La telemática no es la bala de plata, pero sí el faro para salir del caos invisible: datos que enseñan, alertas que previenen, rutas que fluyen, combustibles que rinden.

Si el sector logístico aspira a algo más que mover cajas, el reto real es dejar de improvisar y empezar a operar con chispa, con mirada al futuro.

Y cada clic, cada alerta que llega, pone más claro quién está gestionando con cabeza… y quién sigue al volante sin saber ni dónde está.

