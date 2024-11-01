Delcy Rodríguez llegó a Argelia para revisar la agenda bilateral energética

La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, llegó este jueves 31 de octubre, a Argelia donde se reunió con el ministro de Energía, Mohamed Arkas, para revisar la agenda bilateral en el sector petrolero.

A través de una publicación en Telegram, la Vicepresidencia venezolana indicó que Rodríguez y Arkab también abordaron temas relacionados a la Organización de Países Exportadores (OPEP) y el Foro de Países Exportadores de Gas, sin ofrecer mayores detalles.

En el encuentro, prosiguió, ambas autoridades "reafirmaron el compromiso de trabajar juntos para enfrentar los desafíos económicos y geopolíticos globales".

"Además, conversaron sobre las potencialidades de cada país para dar mayor impulso a los acuerdos de ganar-ganar para el beneficio de ambos pueblos", añadió.

La semana pasada, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, hizo una escala técnica en Argelia efectuada a su regreso de la cumbre de los BRICS, celebrada en Rusia.

Argel y Caracas suscribieron, en 2023, una docena de acuerdos de cooperación, tras celebrarse la cuarta Comisión Mixta Intergubernamental, a fin de "fortalecer los intercambios en los ámbitos" de economía, comercio, turismo, cultura, ciencia y agricultura, así como "la necesidad de preservar la seguridad alimentaria", según el Gobierno chavista.

La vicepresidenta llegó a Argelia tras visitar Vietnam donde se reunió con los máximos representantes del Gobierno vietnamita, incluido el secretario general del Partido Comunista, To Lam, el presidente, Luong Cuong, y su homóloga, Vo Thi Anh Xuan, entre otros.

Rodríguez también estuvo en India donde se reunió con el ministro indio de Petróleo, Hardeep Singh Puri, para encontrar fórmulas para aprovechar la inversión de las empresas indias en su país, en gran parte relacionadas con la exploración y producción de crudo.

Noticia al Día / EFE