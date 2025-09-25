Delcy Rodríguez reportó diez sismos y 21 réplicas en las últimas siete horas

Este jueves, en contacto telefónico con VTV, la vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que en las últimas siete horas se han registrado diez sismos y 21 réplicas en el estado Zulia, tras una falla tectónica en el occidente del país.

“En las últimas siete horas se han detectado sismos de fuerte y moderada intensidad. Según reportes de Funvisis, está activa una falla tectónica de occidente”, indicó. Asimismo, afirmó que los eventos incluyen magnitudes desde 6.3 hasta 4.0, y que “hemos tenido 21 réplicas y diez sismos”.

Rodríguez aseguró que, hasta el momento, no se reportan pérdidas humanas, aunque se mantiene el monitoreo constante de las zonas afectadas.

Asimismo, indicó que en respuesta la actividad sísmica, el presidente Nicolás Maduro activó un plan de coordinación nacional que involucra a gobernadores, alcaldes, Protección Civil, cuerpos de seguridad ciudadana y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), con el objetivo de garantizar la atención integral a la ciudadanía y prevenir riesgos mayores.

ALERTA! 🇻🇪 TEMBLOR



