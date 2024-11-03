Delegación de guerrilla del ELN llega a Caracas para reunirse con el Gobierno de Petro

La delegación de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) llegó este sábado a Caracas para reunirse con la representación del Gobierno de Colombia, por primera vez desde finales de mayo, y tratar de encauzar unas negociaciones de paz que se encuentran estancadas.

Según un comunicado del ELN, la delegación y su ‘gestoría de paz’ asisten a la reunión -que se espera para este fin de semana- «en el intento de revisar y analizar» la situación de Colombia, así como los «factores de crisis que vive la mesa de diálogos actualmente y empezar a buscar salidas» que permitan avanzar en la «construcción de una solución política al conflicto».

La insurgencia, que señala que accedió a este encuentro a solicitud de diversos sectores de la sociedad colombiana, asegura que esta solución puede lograrse cuando comiencen a tratarse «las causas del conflicto y acordar las transformaciones necesarias que requiera el país, para así superar el conflicto armado, como lo expresa el Acuerdo de México, firmado en marzo de 2023».

La delegación del Gobierno del presidente Gustavo Petro también informó este viernes de su viaje a Venezuela, donde, el pasado 26 de mayo, las partes anunciaron la firma del acuerdo de participación ciudadana en la construcción de la paz, el primero de los seis puntos de la agenda, pese a que las negociaciones atravesaban una nueva crisis.

Llega a Caracas la Delegación de Diálogos del ELN y su Gestoría de paz, para reunirse con la Delegación del Gobierno.



Aunque hace poco más de cinco meses se produjo la última reunión, no se ha celebrado un ciclo de diálogos desde enero, por diversos desencuentros que impidieron renovar el cese al fuego que finalizó el pasado 3 de agosto, y a suspender las negociaciones tras el atentado del ELN contra una base del Ejército en el departamento de Arauca, que dejó tres militares muertos y 30 heridos.

Sin cese al fuego, han vuelto los constantes ataques mutuos, con detenciones y «bajas» de guerrilleros por parte del Ejército y atentados de mayor o menor magnitud contra estaciones de policía y cuarteles militares.

EFE