Viernes 15 de agosto de 2025
Al Dia

Demos una vueltita por la plaza Reina Guillermina

Pero el corazón de la plaza es, sin duda, el busto de la Reina Guillermina

Por Josue Carrillo

Demos una vueltita por la plaza Reina Guillermina
Una vueltita por la plaza Reina Guillermina
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Prepárate para un viaje en el tiempo y el espacio a uno de los rincones más encantadores y llenos de historia de Maracaibo: la Plaza Reina Guillermina.

Imagina un Maracaibo de principios del siglo XX, una ciudad que florecía al ritmo del petróleo. Era el 26 de agosto de 1928, y la ciudad se engalanaba para un evento muy especial: la inauguración de una plaza que sería un símbolo de amistad y progreso. A instancias de la Maracaibo Electric Light Company, la plaza fue construida en terrenos donados por la municipalidad. El objetivo era claro: honrar la visita de la Reina Guillermina de los Países Bajos, una figura que representaba la prosperidad y la conexión de Maracaibo con el mundo.

Con una extensión de 5.600 metros cuadrados, la plaza Reina Guillermina te invita a caminar por sus senderos, a admirar su diseño y a sentir la brisa del lago. Su arquitectura original, con sus bancos de hierro forjado y sus fuentes de agua, te transporta a una época de elegancia y esplendor.

Pero el corazón de la plaza es, sin duda, el busto de la Reina Guillermina. Esta obra de arte, esculpida en bronce por el renombrado artista Alberto M. Castillo, fue colocada en el centro de la plaza en el mismo año de su inauguración. El busto es un recordatorio constante de la figura que inspiró la creación del lugar:

Wilhelmina Elena Paulina María de los Países Bajos, mejor conocida como la Reina Guillermina, fue una monarca de carácter fuerte y visión de futuro. Su reinado, que duró de 1890 a 1948, estuvo marcado por la modernización de su país y su valiente postura durante la Segunda Guerra Mundial.

Aunque la reina nunca visitó Maracaibo personalmente, su busto en la plaza es un testimonio vivo del lazo cultural y comercial que unía a la ciudad con los Países Bajos, especialmente con las Antillas Neerlandesas. Hoy, la plaza es un punto de encuentro, un oasis de paz en el bullicio de la ciudad. Es un lugar donde los marabinos se sientan a conversar, donde los niños juegan y donde la historia de la ciudad cobra vida en cada rincón.

En la Plaza Reina Guillermina. Siéntate en uno de sus bancos, cierra los ojos y escucha las voces del pasado. Admira la figura de la reina y recuerda que estás en un lugar lleno de historia, de cultura y de la vibrante energía de Maracaibo.

JC con IA-Geminis

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Juventus realizará en Venezuela el Training Camp 2025

Juventus realizará en Venezuela el Training Camp 2025

Se cumplen 13 años del juego perfecto de Félix

Se cumplen 13 años del juego perfecto de Félix "El Rey" Hernández

Hallazgo de osamenta humana en San Francisco: La

Hallazgo de osamenta humana en San Francisco: La "casa embrujada" tiene una muñeca de aspecto macabro en el balcón

La señora Neida Rojas amerita un cateterismo: Sus familiares solicitan ayuda económica

La señora Neida Rojas amerita un cateterismo: Sus familiares solicitan ayuda económica

Lewandowski no entrenó y quedó descartado para el debut de Barcelona en LaLiga

Lewandowski no entrenó y quedó descartado para el debut de Barcelona en LaLiga

Jannik Sinner alcanzó las semifinales del Masters 1000 de Cincinnati

Jannik Sinner alcanzó las semifinales del Masters 1000 de Cincinnati

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 15 de agosto de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 15 de agosto de 2025

Titulares de la prensa nacional para este viernes 15 de agosto

Titulares de la prensa nacional para este viernes 15 de agosto

Juegos Panamericanos Junior: La criolla Mónica Leydar finalizó cuarta en los 400 combinados de natación

Juegos Panamericanos Junior: La criolla Mónica Leydar finalizó cuarta en los 400 combinados de natación

Para no tropezar con la luna (Por Alejandro Vásquez Escalona)

Para no tropezar con la luna (Por Alejandro Vásquez Escalona)

William Contreras fue la bujía ofensiva en el triunfo de Cerveceros

William Contreras fue la bujía ofensiva en el triunfo de Cerveceros

Miguel Varoni revela que se hizo una cirugía bariátrica y a raíz de ello

Miguel Varoni revela que se hizo una cirugía bariátrica y a raíz de ello "se me volvió como una enfermedad bajar de peso"

McDonald’s Japón canceló promoción de Pokémon por caos y reventa

McDonald’s Japón canceló promoción de Pokémon por caos y reventa

Emma Raducanu pide que se expulse a un espectador de su partido en Cincinnati

Emma Raducanu pide que se expulse a un espectador de su partido en Cincinnati

Yordan Osorio se convirtió oficialmente en nuevo jugador del Deportivo La Guaira

Yordan Osorio se convirtió oficialmente en nuevo jugador del Deportivo La Guaira

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Sharon, la hija del recordado humorista Henry Rodríguez brilla como presentadora y empresaria

Sharon, la hija del recordado humorista Henry Rodríguez brilla como presentadora y empresaria

Ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello reveló ante la AN que él era el blanco del ataque frustrado en Plaza Venezuela

Ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello reveló ante la AN que él era el blanco del ataque frustrado en Plaza Venezuela

Valeria Di Martino es Miss Zulia 2025

Valeria Di Martino es Miss Zulia 2025

Diputado Francisco Ameliach asumirá presidencia de Corpozulia tras aprobación de la AN

Diputado Francisco Ameliach asumirá presidencia de Corpozulia tras aprobación de la AN

"Por qué se llama Genyerbet el perrito de Traki: una historia llena de ternura

Noticias Relacionadas

Al Dia

Demos una vueltita por la plaza Reina Guillermina

Pero el corazón de la plaza es, sin duda, el busto de la Reina Guillermina
Al Dia

Familiares de Nerio Palmar, “El Papá de Amparo”, piden justicia por su homicidio

El ciudadano fue atropellado en la C-2 el pasado 25 de junio y pereció en el lugar

Al Dia

Detenidos cuatro trinitenses y un venezolano por "tráfico de combustible" en la costa de Miranda

El procedimiento estuvo a cargo de la GNB
Al Dia

Papa León XIV se pronunció sobre la violencia en el mundo: "No debemos resignarnos a que prevalezca la lógica del conflicto y las armas"

Lelón XIV rogó para que el ejemplo de María convenza "alguna vez del valor de la vida humana, y que nunca más se desperdicien vidas humanas, desencadenando guerras".

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025