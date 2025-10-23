Jueves 23 de octubre de 2025
Al Dia

Denuncian caso de maltrato animal en Ciudadela Faría

Vecinos extienden un llamado a las autoridades pertinentes y a las fundaciones protectoras de animales para resolver este triste caso

Por Candy Valbuena

Denuncian caso de maltrato animal en Ciudadela Faría
Foto: Cortesía
Un repugnante caso de maltrato animal denuncian vecinos de Ciudadela Faría, al oeste de la ciudad de Maracaibo, del cual han hecho seguimiento y relatan que a este cachorro lo mantienen amarrado bajo sol, lluvia y todas las inclemencias climáticas.

Al desafortunado animalito lo tienen específicamente en ‘Villa Los Roques’, donde los vecinos han registrado fotos y videos que evidencian la inhumanidad de sus dueños.

"El perro pasa día y noche llevando lluvia, sol, todo… amarrado al mismo cable", denunció Juan Rueda, quien dejó a disposición su número telefónico para guiar a quienes puedan ayudar a solucionar este caso de maltrato animal. +58 412-1971126.

El llamado va a las autoridades pertinentes y a las asociaciones protectoras de animales, para tomar acciones ante este triste hecho.

Foto: Cortesía

