Denuncian caso de maltrato animal en Ciudadela Faría

Un repugnante caso de maltrato animal denuncian vecinos de Ciudadela Faría, al oeste de la ciudad de Maracaibo, del cual han hecho seguimiento y relatan que a este cachorro lo mantienen amarrado bajo sol, lluvia y todas las inclemencias climáticas.

Al desafortunado animalito lo tienen específicamente en ‘Villa Los Roques’, donde los vecinos han registrado fotos y videos que evidencian la inhumanidad de sus dueños.

"El perro pasa día y noche llevando lluvia, sol, todo… amarrado al mismo cable", denunció Juan Rueda, quien dejó a disposición su número telefónico para guiar a quienes puedan ayudar a solucionar este caso de maltrato animal. +58 412-1971126.

El llamado va a las autoridades pertinentes y a las asociaciones protectoras de animales, para tomar acciones ante este triste hecho.

Foto: Cortesía

Noticia al Día