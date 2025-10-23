Denuncian caso de maltrato animal en la urbanización Sol Amado de Maracaibo

Vecinos de la segunda etapa de la urbanización Sol Amado, específicamente en la calle ancha, reportaron un presunto caso de maltrato animal que involucra a una perrita en condiciones de abandono y desnutrición.

Según la denuncia recibida por el equipo de redes sociales de Noticia al Día, una joven identificada como Valeria Colmenarez realizó el llamado correspondiente a las autoridades competentes. Sin embargo, tras la visita oficial, solo se habría emitido una advertencia verbal a los propietarios, sin que se registraran mejoras en el estado del animal.

“La situación sigue siendo precaria. Están matando de hambre a la perrita”, señala el reporte ciudadano, que solicita acciones urgentes para garantizar el bienestar del animal y evitar que el caso quede impune.

La comunidad hace un llamado a los organismos de protección animal y a las autoridades municipales para que se atienda el caso con celeridad, conforme a la Ley para la Protección de la Fauna Doméstica Libre y en Cautiverio, vigente en Venezuela.

Para ampliar la información o canalizar apoyo, se ha compartido el número de contacto +58 412-6860992.

Noticia al Día