Jueves 23 de octubre de 2025
Al Dia

Denuncian caso de maltrato animal en la urbanización Sol Amado de Maracaibo

“La situación sigue siendo precaria. Están matando de hambre a la perrita”, señala el reporte ciudadano, que solicita acciones urgentes para garantizar el bienestar del animal y evitar que el caso quede impune

Por Andrea Guerrero

Denuncian caso de maltrato animal en la urbanización Sol Amado de Maracaibo
Foto: Agencia
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Vecinos de la segunda etapa de la urbanización Sol Amado, específicamente en la calle ancha, reportaron un presunto caso de maltrato animal que involucra a una perrita en condiciones de abandono y desnutrición.

Según la denuncia recibida por el equipo de redes sociales de Noticia al Día, una joven identificada como Valeria Colmenarez realizó el llamado correspondiente a las autoridades competentes. Sin embargo, tras la visita oficial, solo se habría emitido una advertencia verbal a los propietarios, sin que se registraran mejoras en el estado del animal.

“La situación sigue siendo precaria. Están matando de hambre a la perrita”, señala el reporte ciudadano, que solicita acciones urgentes para garantizar el bienestar del animal y evitar que el caso quede impune.

La comunidad hace un llamado a los organismos de protección animal y a las autoridades municipales para que se atienda el caso con celeridad, conforme a la Ley para la Protección de la Fauna Doméstica Libre y en Cautiverio, vigente en Venezuela.

Para ampliar la información o canalizar apoyo, se ha compartido el número de contacto +58 412-6860992.

Noticia al Día

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Maduro: “No dependemos de ustedes” tras cierre de su canal en YouTube

Maduro: “No dependemos de ustedes” tras cierre de su canal en YouTube

Escuela de Comunicación Social de LUZ: Después de 66 años el talento periodístico sigue floreciendo

Escuela de Comunicación Social de LUZ: Después de 66 años el talento periodístico sigue floreciendo

Adolescente se quitó la vida tras ser regañada por su mamá en La Guaira

Adolescente se quitó la vida tras ser regañada por su mamá en La Guaira

Tres hombres mataron y enterraron a un zuliano en Coro

Tres hombres mataron y enterraron a un zuliano en Coro

Lago Pádel celebra su primer aniversario con la Primera Edición de la Copa Tibisay

Lago Pádel celebra su primer aniversario con la Primera Edición de la Copa Tibisay

Escándalo en la NBA: Billups y Rozier detenidos por apuestas vinculadas a la mafia

Escándalo en la NBA: Billups y Rozier detenidos por apuestas vinculadas a la mafia

Robó el teléfono de una trabajadora farmacéutica y lo pillaron las cámaras en San Francisco

Robó el teléfono de una trabajadora farmacéutica y lo pillaron las cámaras en San Francisco

¡Ni pa’ patacones, pues!: Kilo de plátanos roza los 400 bolívares

¡Ni pa’ patacones, pues!: Kilo de plátanos roza los 400 bolívares

Caribes se llevó la victoria ante Bravos y dividió en Puerto La Cruz

Caribes se llevó la victoria ante Bravos y dividió en Puerto La Cruz

Menopausia prematura en mujeres antes de los 40

Menopausia prematura en mujeres antes de los 40

¿Sabías que la prolactina alta afecta también a adolescentes?

¿Sabías que la prolactina alta afecta también a adolescentes?

Tigres supera a Cardenales y mantiene el liderato

Tigres supera a Cardenales y mantiene el liderato

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 23 de octubre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 23 de octubre de 2025

Titulares de la prensa nacional para este jueves 23 de octubre

Titulares de la prensa nacional para este jueves 23 de octubre

Emmanuel Clase no jugará en Venezuela esta temporada

Emmanuel Clase no jugará en Venezuela esta temporada

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Consternación en Chile: Reconocido camarográfo mató a sus dos hijos gemelos con condiciones especiales y luego se suicidó

Consternación en Chile: Reconocido camarográfo mató a sus dos hijos gemelos con condiciones especiales y luego se suicidó

Ministro de Cultura Ernesto Villegas inauguró la vigésimo primera edición de la FILVEN en Maracaibo

Ministro de Cultura Ernesto Villegas inauguró la vigésimo primera edición de la FILVEN en Maracaibo

La mamá de los ‘palos de agua’

La mamá de los ‘palos de agua’

¡Histórico! Águilas se convierte en el primer equipo en conectar dos cuadrangulares con las bases llenas en un inning

¡Histórico! Águilas se convierte en el primer equipo en conectar dos cuadrangulares con las bases llenas en un inning

Ministerio de educación instaló comisión para evaluar

Ministerio de educación instaló comisión para evaluar "impacto de las tareas escolares"

Noticias Relacionadas

Al Dia

Denuncian caso de maltrato animal en la urbanización Sol Amado de Maracaibo

“La situación sigue siendo precaria. Están matando de hambre a la perrita”, señala el reporte ciudadano, que solicita acciones urgentes para garantizar el bienestar del animal y evitar que el caso quede impune
Al Dia

Maduro asegura que la clase obrera “ni se confundió ni se rindió” ante las sanciones de EE. UU

El presidentede la República Nicolás Maduro aseguró este jueves que la clase obrera venezolana ha resistido y superado las dificultades…
Principal

Escuela de Comunicación Social de LUZ: Después de 66 años el talento periodístico sigue floreciendo

La Universidad del Zulia (LUZ) se ubica entre las mejores universidades de América Latina y el Caribe según el ranking QS 2025
Al Dia

Después de 500 años, el Rey de Inglaterra y el Papa rezan bajo el techo de Miguel Ángel

Los dedos del Creador y del hombre, pintados por Miguel Ángel en la bóveda de la Capilla Sixtina, parecían transmitir…

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025