Denuncian grave desbordamiento de cloacas en Veritas

Como un grave problema de salud pública denuncian los vecinos de la calle 80 con avenida 12, del sector Veritas, el desbordamiento de aguas servidas, situación esta, que les impide asomarse siquiera porque los olores les mantienen casi que encerrados.

La señora Dalia Girón, habitante del sector asegura que hay muchos niños en estas viviendas y que se están enfermando por la insalubridad en la que permanece esta vía, ante el colapso de las aguas servidas.

Hacen un llamado a los entes competentes para que atiendan esta grave situación y les brinden espacios dignos para poder compartir entre familiares y amigos.



