Denuncian presunto fraude de Farma Express Indiomara

A través de las redes sociales se difundió un conjunto de denuncias contra la empresa Farma Express Indiomara, señalada de incumplir sorteos, acumular deudas con proveedores y haber vendido supuestas franquicias sin respaldo legal.

El diario Últimas Noticias publicó que el Juzgado Primero de Primera Instancia Civil, Mercantil y del Tránsito del Estado Zulia dictó, el 5 de agosto de 2025, un embargo preventivo por 885 mil 933,68 dólares estadounidenses contra Super Farmacia Farma Express 24 Premier, C.A.

De igual forma, el mismo medio señaló que el Juzgado Tercero de la misma jurisdicción, mediante decisión del 31 de julio de 2025, en el expediente N.º 50.126, decretó otro embargo por 178 mil 589,12 dólares, lo que eleva el total de acreencias judicializadas a más de cinco millones de dólares.

Según los reportes de prensa y publicaciones digitales, la empresa habría ofrecido créditos, préstamos comerciales y ventas de negocios bajo supuestas garantías de marca, generando incumplimientos contractuales y afectaciones económicas a múltiples proveedores y compradores.

Fuentes consultadas señalan que este esquema de operaciones habría inducido al error a consumidores e inversionistas, quienes creyeron estar adquiriendo franquicias pertenecientes a una red farmacéutica registrada, cuando en realidad se trataba de una estructura independiente que utilizaba elementos visuales y comerciales similares a los de la marca original.

Los hechos denunciados podrían configurar delitos de estafa continuada, fraude mercantil, uso indebido de propiedad industrial y perjuicio a terceros, conforme al Código Penal Venezolano y la Ley de Propiedad Industrial.

El caso continúa en desarrollo ante los tribunales civiles del estado Zulia.