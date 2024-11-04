Denuncian un "grave peligro" en edificio Las Palmeras ubicado en la avenida El Milagro

Los habitantes del edificio Las Palmeras, que se encuentra ubicado en la avenida El Milagro del municipio Maracaibo, están con el alma en un hilo.

La tarde de este lunes 4 de noviembre, denunciaron la situación de peligro a la que están sometidos. Relataron que llegó el servicio de agua a la residencia y aunque les causó alegría, el pánico los invadió cuando el preciado líquido pasó a dos de los conectores de salida de los transformadores y temen que haya una tragedia.

"Necesitamos que nos ayuden, estamos en emergencia", fue el clamor de uno de los afectados.

Noticia al Día

