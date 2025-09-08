Derrumbe en la región amazónica de Perú deja seis muertos y dos heridos

Un trágico derrumbe en la región amazónica de Perú resultó en la muerte de seis personas y deja a dos heridos, según informó el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci). El incidente ocurrió durante la construcción de una carretera en el sector Curva Tronca Huayco, en el distrito de Conila, provincia de Luya.

La evaluación de daños y análisis de necesidades (Edan), confirmó que seis individuos perdieron la vida en el accidente. Mientras tanto, un herido recibió atención médica en el lugar, y otro fue trasladado al Hospital Regional Virgen de Fátima, ubicado en Chachapoyas.

Las labores de rescate fueron llevadas a cabo por agentes de la Policía Nacional, el Cuerpo de Bomberos, brigadas del Gobierno Regional de Amazonas y personal de la Dirección Regional de Salud. Imágenes compartidas en redes sociales mostraron cómo el derrumbe sepultó maquinaria pesada y vehículos, atrapando a varias de las víctimas.

El consorcio encargado de la construcción continúa con las labores de limpieza y rehabilitación en la vía Luya-Conila, que permanece cerrada al tránsito. Indeci, a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (Coen), coordina esfuerzos con las autoridades regionales y hace un llamado a mantener activos los centros de operaciones de emergencia para responder a la situación.

Noticia al Dia / Kelly Nava/ Pasante.