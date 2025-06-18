Desapareció embarcación pesquera cerca del archipiélago Los Roques

El pasado martes, 3 de junio la embarcación SEDNA, con matrícula ARSH-4316, zarpó desde Punta Arenas (ciudad cercana a la punta más austral de la Patagonia chilena), con cuatro tripulantes a bordo y se encuentra desaparecida desde el domingo 8 de junio, tras reportar fallas mecánicas en su motor.

Según la última comunicación recibida ese día, la embarcación se encontraba a la deriva, siendo arrastrada por la brisa hacia aguas al norte del archipiélago de Los Roques.

Tripulantes a bordo

Los tripulantes a bordo son: Pedro Penoth Penoth, de 54 años, Gerardo José Marval Vargas, de 24 años, Jesús Teodoro Marcano Marín, de 50 años, y Efraín Luis Salazar, de 28 años.

Desde el reporte de la avería, no se ha tenido más contacto con ellos, y se presume que se quedaron sin batería en sus teléfonos, lo que ha imposibilitado la comunicación.

Las autoridades marítimas han sido notificadas y se espera que se inicien operaciones de búsqueda y rescate en la zona.

