Desapareció en Coro promotor de una distribuidora de café de Maracaibo

Un trabajador de la empresa de café conocida con la marca La Protectora, con sede en Maracaibo, estado Zulia, se encuentra desaparecido en Coro.

Se conoció que Ronald Javier Vílchez Zambrano, estuvo el pasado viernes 2 de mayo, en Coro y aparentemente se iba a hospedar en un hotel suites ubicado en los predios del kilómetro 7, carretera Falcón-Zulia.

Vílchez se desplazaba en un vehículo Mitsubishi Vans blanca, placa A96CC1G, detalló el periodista Gerardo Morón, a través de su cuenta en Instagram.

El sábado se comunicó con su esposa Anabel Quijada, pero desde entonces le perdieron el rastro. Es por ello que su pareja dejó su número telefónico 04141688978 y agradece cualquier información.

Noticia al Día