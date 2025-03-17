Sábado 27 de septiembre de 2025
Al Dia

Desbordamiento de cañada dejó anegadas las calles del sector Adam Sthormes en San Francisco

Este sería el primer aguacero en lo que va de año 2025 que afecta los municipios Maracaibo y San Francisco

Por Candy Valbuena

Desbordamiento de cañada dejó anegadas las calles del sector Adam Sthormes en San Francisco
Foto: Cortesía
Ante las fuertes precipitaciones registradas la mañana de este lunes, 17 de marzo en los municipios Maracaibo y San Francisco, son varios los reportes de los sectores inundados.

Foto: Cortesía

En el municipio sureño se evidenció el desbordamiento de una cañada que dejó anegadas las calles del sector Adam Sthormes y zonas aledañas, por el torrencial aguacero registrado pasadas las 6:00 de la mañana y que se extendió por varias horas.

Con el agua hasta las rodillas, se encuentran los vecinos de esta populosa zona de San Francisco.

Este sería el primer aguacero de magnitud en lo que va de año que afecta a los habitantes de varias zonas de los municipios Maracaibo y San Francisco.

Foto: Cortesía

Hasta horas del mediodía de este lunes, el pronóstico de Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) indica que: Se estima un incremento de la cobertura nubosa, originando precipitaciones, actividad eléctrica eventual y ocasionales ráfagas de viento en zonas de la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Bolívar, Amazonas, sur Guárico, Llanos Occidentales, Andes y Zulia.

Foto: Cortesía

Lee también: Palo de agua cayó en Maracaibo la mañana de este lunes 17-Mar

Noticia al Día

Temas:

