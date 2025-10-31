Descubre cuándo es el Black Friday 2025

Cada noviembre, uno de los días más esperados por los compradores para dar inicio oficialmente a la temporada de compras navideñas es el famoso Black Friday o Viernes Negro.

Esta jornada se celebra el día después del Día de Acción de Gracias, que en 2025 será el jueves 27 de noviembre, por lo que el ansiado Black Friday se llevará a cabo el viernes 28 de noviembre.

Aunque esta fecha se asocia tradicionalmente con compras frenéticas y el comienzo de las festividades, en los últimos años muchas tiendas han comenzado a ofrecer descuentos semanas antes, e incluso algunas ya han iniciado sus promociones.

Además, un evento que ha ganado popularidad en los últimos años es el Cyber Monday, que se celebra tres días después del Black Friday y está dedicado exclusivamente a las compras en línea. En 2025, el Cyber Monday será el lunes 1 de diciembre.

Noticia al Día