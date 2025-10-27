Lunes 27 de octubre de 2025
Al Dia

Desde el Himalaya, la montaña más alta del mundo, venezolano le enseña a hawaianos una de las expresiones más poderosas de Maracaibo

El video y la historia han sido celebrados en redes como un acto de orgullo nacional llevado a las cimas del mundo. El viajero concluyó su mensaje con un saludo a sus amigos hawaianos, prometiendo subir una montaña con ellos pronto.

Por M Romero

Desde el Himalaya, la montaña más alta del mundo, venezolano le enseña a hawaianos una de las expresiones más poderosas de Maracaibo
Foto: NAD.
Franz Sunyovszky, un viajero venezolano, se ha vuelto viral en redes sociales al llevar una de las expresiones más icónicas de Maracaibo: "¡Somos la pepa del queso!", hasta el mismísimo pie de la montaña más alta del mundo, en el Himalaya.

En un relato titulado "Recorriendo los Himalayas" el viajero narra que se despertó en su hospedaje con temperaturas bajo cero y emprendió una caminata de varias horas rumbo al campo base. En el camino, se encontró con un grupo de personas con chaquetas amarillas, que se identificaron como "The Tribe" (La Tribu).

El encuentro inspiró al venezolano a cumplir uno de sus objetivos del viaje:

"Uno de mis objetivos era gritar muy fuerte: ¡SOMOS LA PEPA DEL QUESO!

El viajero compartió la experiencia, destacando que el viaje tiene un gran valor por las conexiones y las historias humanas. Además, relató que intentó explicar el poderoso significado de la frase a sus nuevos amigos hawaianos: "Enseñando a mis nuevos amigos hawaianos una de las expresiones más poderosas de mi tierra".

