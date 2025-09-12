Desde este viernes 12-sept se despliega el Plan Cayapa en la parroquia Marcial Hernández de San Francisco: Informó el alcalde Héctor Soto

El alcalde del municipio San Francisco, Héctor Soto informó la madrugada de este viernes, 12 de septiembre que a partir de hoy se instala el Plan Cayapa en la parroquia Marcial Hernández para hacer un despliegue a fin de recoger los escombros y evaluar el plan de acción a seguir tras el incendio ocurrido en la fábrica de fuegos artificiales Gallo Verde.

Resaltó que desde la mañana de hoy se ejecutará un despliegue de alimentación y salud para la atención de las personas afectadas en esta zona.

A su vez, Soto esclareció que uno de los principales puntos utilizados como centro de acopio para recibir ayudas en apoyo a los afectados es la Comandancia de los Bomberos de San Francisco, dijo al ser consultado al respecto, en virtud de que han circulado ciertas publicaciones para recaudación de fondos, aparentemente fraudulentas.

Lee también: Hoy se instala el equipo de los cuerpos de seguridad junto al MP para investigar las causas del incendio: Informó el gobernador Luis Caldera

Noticia al Día