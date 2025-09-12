Viernes 12 de septiembre de 2025
Desde este viernes 12-sept se despliega el Plan Cayapa en la parroquia Marcial Hernández de San Francisco: Informó el alcalde Héctor Soto

Aclaró que el principal centro de acopio es la Comandancia de los Bomberos de San Francisco

Por Candy Valbuena

Desde este viernes 12-sept se despliega el Plan Cayapa en la parroquia Marcial Hernández de San Francisco: Informó el alcalde Héctor Soto
Foto: Captura de video
El alcalde del municipio San Francisco, Héctor Soto informó la madrugada de este viernes, 12 de septiembre que a partir de hoy se instala el Plan Cayapa en la parroquia Marcial Hernández para hacer un despliegue a fin de recoger los escombros y evaluar el plan de acción a seguir tras el incendio ocurrido en la fábrica de fuegos artificiales Gallo Verde.

Resaltó que desde la mañana de hoy se ejecutará un despliegue de alimentación y salud para la atención de las personas afectadas en esta zona.

A su vez, Soto esclareció que uno de los principales puntos utilizados como centro de acopio para recibir ayudas en apoyo a los afectados es la Comandancia de los Bomberos de San Francisco, dijo al ser consultado al respecto, en virtud de que han circulado ciertas publicaciones para recaudación de fondos, aparentemente fraudulentas.

Lee también: Hoy se instala el equipo de los cuerpos de seguridad junto al MP para investigar las causas del incendio: Informó el gobernador Luis Caldera

Temas:

Hoy se instala el equipo de los cuerpos de seguridad junto al MP para investigar las causas del incendio: Informó el gobernador Luis Caldera

Titulares de la prensa nacional para este viernes 12 de septiembre

Fundación Consejo Noruego para Refugiados; Anuncio

Trágico accidente en Cachamana, Machiques de Perijá: Deja un muerto y dos heridos

Explosión en la Universidad Nacional de Colombia deja un herido y obliga la evacuación inmediata de la institución

Apple y Dua Lipa: La colaboración que revoluciona el iPhone 17

¿Puede traerse a la Tierra la roca que la NASA halló en Marte?

Jesús Sucre fue dejado en libertad por Tigres de Aragua

Supremo forma mayoría para condenar a Bolsonaro por intento de golpe de Estado

Jackson Chourio conectó su cuadrangular 20 de la actual temporada

FBI ofrece 100 mil dólares de recompensa por información sobre posible asesino de Charlie Kirk

Leo Rivas fue el héroe de Marineros para dejar en el terreno a Cardenales

Astros de Houston colocan a Luis García en la lista de lesionaddos

Brasil exige a Conmebol medidas contra Bolivia tras polémico partido en El Alto

La final de la Uefa Champions League 2027 se jugará en el estadio Metropolitano

Alcalde de San Francisco reiteró que no hubo pérdidas humanas en el incendio:

Desde este viernes 12-sept se despliega el Plan Cayapa en la parroquia Marcial Hernández de San Francisco: Informó el alcalde Héctor Soto

Fundación Consejo Noruego para Refugiados; Anuncio

Hoy se instala el equipo de los cuerpos de seguridad junto al MP para investigar las causas del incendio: Informó el gobernador Luis Caldera

Titulares de la prensa nacional para este viernes 12 de septiembre

Dos ondas tropicales bordean al país este jueves 11-Sept

El Inameh pronostica probabilidad de precipitaciones en Zulia y otras zonas del territorio venezolano
Alcalde de San Francisco reiteró que no hubo pérdidas humanas en el incendio: "Hubo un milagro"

Enalteció la labor de los cuerpos de Bomberos tanto de Maracaibo y San Francisco en el rápido accionar para aplacar las llamas en la fábrica de fuegos artificiales

PSUV realizará jornada nacional de debate territorial el 13 y 14 de septiembre

La dirección nacional del PSUV indicó que el propósito es recoger propuestas desde las bases para incorporarlas a la planificación política y social de los próximos meses
Trágico accidente en Cachamana, Machiques de Perijá: Deja un muerto y dos heridos

Cinco personas se vieron involucradas en un accidente vehicular el pasado miércoles 10 de septiembre. La camioneta Dodge Ram blanca en la que viajaban perdió el control en la zona de Cachamana, parroquia Río Negro de Machiques de Perijá, lo que provocó el fatal suceso.

