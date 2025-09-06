Sábado 06 de septiembre de 2025
Al Dia

Desde la Laguna de Sinamaica instalan en el Zulia 576 Unidades Comunales de Milicia

Se instalaron 576 Unidades Comunales de Milicia

Por Daniel García

Desde la Laguna de Sinamaica instalan en el Zulia 576 Unidades Comunales de Milicia
Foto: Cortesía
Desde la Laguna de Sinamaica, municipio Guajira, el gobernador del estado Zulia Luis Caldera; los comandantes de la Región Estratégica de Defensa Integral Occidente (Redi-Occidente) y de la Zona de Defensa integral Zulia (Zodi-Zulia), MG Pedro González y GD Javier Magallanes, respectivamente, y la alcaldesa de Guajira, Marialena Beltrán, acompañaron a la instalación de las 576 Unidades Comunales de Milicia conformadas en la entidad zuliana.

Junto a la población añú, el mandatario regional y las autoridades recorrieron la Laguna de Sinamaica en pequeñas embarcaciones alzando las banderas y la voz de la dignidad de un pueblo que está dispuesto a defender la paz desde todos los rincones del territorio.

La vocera añú Audalyz Baje, expresó que los indígenas de la Laguna de Sinamaica están preparados para defender la libertad por la que luchó Simón Bolívar y que se mantienen de pie ante cualquier llamado del presidente Nicolás Maduro. “Somos un pueblo conformado por 17 Consejos Comunales, 3.019 familias y 8.001 habitantes listos para defender la soberanía, la patria”, expresó.

El gobernador Caldera destacó que en este espacio territorial donde hacen vida dos comunas, el pueblo acudió no solo para registrarse en la Milicia Nacional, sino también para la organización y preparación para toda la fase del sistema defensivo, el entrenamiento y despliegue.

“Vienen a alzar la voz por nuestro derecho a existir como nación, por nuestro derecho a la paz, al progreso, a la soberanía junto al líder de la Revolución Bolivariana, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional y presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y líder de los pueblos indígenas, Nicolás Maduro Moros”, enfatizó.

El jefe de la Redi-Occidente, MG González, destacó que el pueblo ancestral de la guajira venezolana, salió con sus banderas, sus consignas, sus brazaletes y su amor a la Patria.

“Nuestro pueblo se siente agredido y sale con el amor en nuestra historia a defender lo que más sagrado, que es la paz. Los hijos de Bolívar, de Chávez, de Zamora estamos dispuestos a garantizar la paz de la República”, manifestó.

Por su parte, el jefe de la Zodi Zulia, GD Magallanes destacó que los zulianos están demostrando en todo momento que tiene una conciencia Patria bien fortalecida y que está dispuesta a defender nuestra la libertad.

La alcaldesa de Guajira, Beltrán, resaltó que los indígenas están resteados con la patria soberana: “Estamos listos para el combate, para la defensa de la paz. El pueblo wayuu, añú estamos al frente para defender y mantener la paz en nuestros territorios”.

Nota de Prensa

