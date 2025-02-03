Designado Tulio Anzola nuevo Secretario Regional de AD en el Zulia

“Con la intención de reunificar a los adecos del Zulia y defender los espacios ocupados por nuestros compañeros, y luchar por el bienestar de todos los zulianos, acepté la propuesta de la dirección nacional del cargo de Secretario Regional”, dijo hoy el dirigente del partido blanco, Tulio Anzola, de visita a nuestra redacción para dar a conocer su nombramiento.



Anzola señaló que el mismo obedece a la necesidad de generar unos cambios en la dirección política de la región dentro de la revisión que se realiza a nivel nacional, con el fin de optimizar los próximos procesos que se realicen.

Dejó claro que el Secretario General saliente, Tulio Barrera, constituye un dirigente fundamental del partido que se mantiene activo en la militancia.

Foto: Will Marval



Cabe señalar que dentro de los cambios que se realizan fue designada como nueva Secretaria de Organización Seccional, Jailín Almarza.

El nuevo secretario regional de AD dijo: “Debemos insistir en el encuentro absoluto de todos los opositores en torno a los procesos electorales pautados para este año”.

El conocido y destacado líder regional de AD fue designado como nuevo Secretario Regional de Acción Democrática en el Zulia, una decisión tomada por el partido que ha puesto en marcha un plan de reorganización a nivel nacional con miras a emprender un programa de acción para enfrentar los retos políticos de este año cuando se realicen elecciones.

Anzola es doctor en Ciencias de la Educación, abogado, fue miembro de la junta parroquial de Coquivacoa 2000-2010, diputado a la Asamblea Nacional 2020-2025 y en la actualidad pasa de Secretario de Organización Seccional del partido a ocupar el de Secretario Regional en el Zulia.

Noticia al Día