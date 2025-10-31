Viernes 31 de octubre de 2025
Al Dia

Deslizamientos de tierra en Mérida tras las lluvias de la noche del jueves

El gobernador de Mérida, Arnaldo Sánchez, afirmó que la situación está «todo controlado» y que realizó un recorrido por las zonas afectadas para evaluar los daños. Las autoridades locales han instado a los residentes a mantener la precaución

Por Christian Coronel

Deslizamientos de tierra en Mérida tras las lluvias de la noche del jueves
Las intensas lluvias que cayeron en el estado Mérida la noche del jueves provocaron deslizamientos de rocas y el cierre de vías en varias áreas del municipio Campo Elías. En el municipio Libertador, el colapso de drenajes generó inundaciones en diversas calles y avenidas.

El gobernador de Mérida, Arnaldo Sánchez, afirmó que la situación está «todo controlado» y que realizó un recorrido por las zonas afectadas para evaluar los daños.

Las autoridades locales han instado a los residentes a mantener la precaución ante posibles eventualidades debido a las lluvias que se esperan en las próximas horas.

Foto: Jade Delgado

Noticia al Día / Unión Radio

Al Dia

Melissa se debilita tras dejar un saldo de 50 muertos en el Caribe

Aunque el huracán se aleja de la costa, se advirtió que las marejadas generadas por Melissa seguirán afectando durante dos días a la costa noreste de Estados Unidos, así como a Canadá, las Bahamas, las Bermudas y las Islas Turcas y Caicos
Al Dia

Melissa se debilita tras dejar un saldo de 50 muertos en el Caribe

Aunque el huracán se aleja de la costa, se advirtió que las marejadas generadas por Melissa seguirán afectando durante dos días a la costa noreste de Estados Unidos, así como a Canadá, las Bahamas, las Bermudas y las Islas Turcas y Caicos
Salud

El cáncer, un enemigo común que demanda unidad, según el Dr. Luis Felipe de Los Ríos

El especialista en cirugía general enfatizó que esta enfermedad es un desafío de salud pública que debe abordarse de forma colectiva y apolítica.
Al Dia

María José Ardila, la joven madre caleña que murió tras participar en reto de consumo de licor en una discoteca por un ‘premio gordo’

El premio era de un millón y medio de pesos, aunque —según la familia— fue aumentado a dos millones

