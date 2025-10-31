Deslizamientos de tierra en Mérida tras las lluvias de la noche del jueves

Las intensas lluvias que cayeron en el estado Mérida la noche del jueves provocaron deslizamientos de rocas y el cierre de vías en varias áreas del municipio Campo Elías. En el municipio Libertador, el colapso de drenajes generó inundaciones en diversas calles y avenidas.

El gobernador de Mérida, Arnaldo Sánchez, afirmó que la situación está «todo controlado» y que realizó un recorrido por las zonas afectadas para evaluar los daños.

Las autoridades locales han instado a los residentes a mantener la precaución ante posibles eventualidades debido a las lluvias que se esperan en las próximas horas.

Foto: Jade Delgado

