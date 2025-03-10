Sábado 20 de septiembre de 2025
Desorden Público celebra 40 años: Con una gira por Europa y lanzarán un álbum de salsa

La emblemática banda venezolana, Desorden Público, anunció que celebrará sus 40 años de trayectoria el próximo 27 de julio y…

Por Ernestina García

Desorden Público celebra 40 años: Con una gira por Europa y lanzarán un álbum de salsa
Foto RRSS desorden Público
La emblemática banda venezolana, Desorden Público, anunció que celebrará sus 40 años de trayectoria el próximo 27 de julio y lo celebran con el lanzamiento de un nuevo álbum en abril y una gira mundial que comenzará el 25 de mayo en París, Francia.

Horacio Blanco, Caplís Chacón, Danel Sarmiento y Oscarello anunciaron que para la ocasión lanzarán un álbum tributo a la salsa.

«Siendo un grupo tan activo y creativamente productivo, la celebración será con todos los juguetes: disco nuevo en abril y un supermerecido world tour», informó la banda a través de su cuenta de Instagram.

Seguidamente expresaron, “el disco se llamará Salsa All-Ska y es un tributo a la llamada salsa vieja (la de los años 70) llevado por supuesto al sonido ska latino. Una obra hecha con todo respeto y que quedó sabrosísima”.

La gira de Desorden Público

La gira, que hasta el momento incluye ciudades como Ámsterdam, Berlín, Múnich, Barcelona, Madrid, Tenerife y Valencia, promete ser un recorrido por los grandes éxitos de la banda y sus nuevos temas. Se espera que en los próximos días se anuncien más fechas y ciudades.

Los shows empiezan el 25 de mayo en París, donde tomarán el Pan Piper. Seguirán a Alemania para presentarse en Múnich, el 29, y cierran el mes de mayo con un performance en el Poble Espanyol de Barcelona, el día 31.

En España tienen tres citas más: el 1 de junio se presentan en Madrid, el 6 en Tenerife y el 7 de junio en Valencia.

Desorden Público, fundada en 1985, es una de las bandas más importantes y reconocidas del rock venezolano y latinoamericano. Con su estilo único que fusiona ska, rock y ritmos latinos, la banda ha conquistado a varias generaciones de fanáticos y ha dejado un legado imborrable en la historia de la música.

Horacio Blanco, el fundador de Desorden Público

«Me cansé de gritar, déjame susurrar», así se expresó Horacio Blanco en entrevista el 2023. Horacio Blanco ahora es solista.

El fundador y compositor de Desorden Público inició desde hace algún tiempo una exploración personal: hacer música sin acompañarse de sus desordenados.

Se ve muy joven aunque ya tiene sus años.

A finales de 2022 comenzó a estrenar canciones de un proyecto que ha llamado Horacio Blanco Fresh, del cual ya se conocen tres canciones, como primer bocado de un repertorio completo.

Un trabajo que le sirve para acompañar el «refrescamiento» que, dice, está viviendo. «Es como una relación de muchos años versus una nueva», detalla al respecto de las predecibles comparaciones de su trabajo con la banda cuya carrera ya suma casi cuatro décadas y estas nuevas canciones. «En una relación de muchos años existe un amor de base profundo, sólido. Yo tengo eso con Desorden. Pero con este proyecto es todo nuevo, y es la emoción de descubrir. Allí hay bastante emocionalidad, hay frescura. Estoy bastante fiebrúo», confesó a Tal Cual.

Noticia al Día/El informe

