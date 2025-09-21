Domingo 21 de septiembre de 2025
Despliegan saneamiento y limpieza por el Día Mundial de las Playas en varios estados del país

La jornada, iniciativa de la organización Ocean Conservacy, cumple 40 años y en nuestro país se realiza desde 1.991

Por Ernestina García

Despliegan saneamiento y limpieza por el Día Mundial de las Playas en varios estados del país
Como todos los años, cada tercer sábado de septiembre el mundo vuelca sus ojos hacia los mares y océanos para tratar de concientizar a la humanidad de la importancia de no lanzar desechos a estos ecosistemas marinos.

La jornada, iniciativa de la organización Ocean Conservacy, cumple 40 años y en nuestro país se realiza desde 1.991, en los estados costeros.

Zulia
Comenzarán este viernes con una jornada en playa Macuto, en Maracaibo, para continuar hoy en diferentes costas del lago de Maracaibo, donde participarán el sector público y privado en la playa adyacente a la plaza Bolívar de San Francisco, la Vereda del Lago I, el Paseo del Lago II Lago Mall, Isla Dorada, Los Rosales, entre otras.

Anzoátegui
La jornada será de saneamientos y reforestación en el eje costero norte del estado, aunque la actividad central se realizará en el eje de playa Cangrejo de Lechería, y simultáneamente en el Parque Luis Cabeza Martínez de Puerto Píritu, cerro El Morro, Isla El Saco (Chimana Grande) en Mochima, Aldea de Pescadores y playas Cangrejo. En Barcelona, será en playa Pepe, entre otras.

Sucre
Activarán 56 puntos con la participación de más de 2.000 voluntarios. Este año la jornada se realizará bajo el lema «Dale la cola a la basura», donde entregarán kits contentivos con fichas y bolsas para la recolección de los desechos sólidos.

La Guaira
Más de 20 balnearios de La Guaira serán saneados en esta jornada masiva de limpieza y actividades comunitarias que busca sensibilizar a la población sobre los riesgos de la contaminación costera. “Territorio de Paz” es el lema que acompañará la movilización organizada por autoridades locales y trabajadores playeros, en Playa Coral, será el acto central, pero también estarán en Bahía La Marina, Puerto Viejo, Playa Verde y Candilejas, Paseo de Macuto, Camurí Chico, San Luis, Playa Coral, El Yate y Los Cocos, Los Caracas, Naiguatá, Playa Escondida, Jardín Botánico y Playa Manza.

Falcón
Comenzó este viernes en Playa Dorada con una charla del veterinario Jhonny Peña, sobre los impactos de la contaminación en el reino animal. Hoy la jornada de limpieza se realizarán en las comunidades de Adícora, Buchuaco y El Supí.

Falcón
Comenzó este viernes en Playa Dorada con una charla del veterinario Jhonny Peña, sobre los impactos de la contaminación en el reino animal. Hoy la jornada de limpieza se realizarán en las comunidades de Adícora, Buchuaco y El Supí.

Aragua
Más de 3.000 personas entre grupos voluntarios, ambientalistas, ecologistas, proteccionistas, colegios, empresas privadas e instituciones del Estado, se sumarán a la jornada que se desplegará en todas las playas del estado, como La Ciénaga, Ocumare, Cuyagua, Cata, Catica y Choroní, y continuará el sábado 27 en Cepe, Chuao y Tuja.

Nueva Esparta
El despliegue será en playa El Silguero en el monumento natural Laguna de Las Marites, municipio Mariño. Se hará la reforestación de 200 plantas de Uva de Playa (Coccoloba uvifera) en la franja costera de este espacio protegido. El Club de Ecoturismo desplegará sus esfuerzos en la playa La Caracola.

Miranda
Más de 400 voluntarios dispondrá la Alcaldía de Brión para la Jornada de Saneamiento de las Playas. Se desplegarán en 15 playas priorizadas: Los Totumos, Puerto Francés, Chirimena, Cuchivano, Concha Acústica, Carenero, Playita I y II, Buche, San Francisquito y Valle Seco y también se incluyó al río de Birongo.

