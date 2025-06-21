Después de 30 años regresa Carlos Vives a La Guajira para participar en Festival Vallenato

El Festival Francisco el Hombre que se celebrará del 27 al 29 de junio en Riohacha.y contará con una programación cultural robusta: un desfile inaugural de fantasía con más de 40 comparsas, una ruta turística que recorre los lugares emblemáticos del mito de Francisco el Hombre, y una cartelera de artistas que ha generado una gran expectativa, destacando la presencia de Carlos Vives quien regresa a La Guajira después 30 años.

Foto: Cortesía

La directora del festival, Carmen Cecilia Mendoza, durante una entrevista en Cardenal Stereo dijo que los preparativos se desarrollan en medio de una atmósfera de expectativa y esperanza, por la preocupación generada de los recientes hechos de orden público ocurridos en el departamento.

Mendoza lamentó los hechos violentos ocurridos recientemente, solidarizándose con las víctimas, y afirmó que, aunque la situación toma por sorpresa a la organización, se mantienen atentos a las directrices del gobernador encargado, Misael Velásquez, y de los organismos de seguridad, para garantizar la tranquilidad de propios y visitantes durante los días del evento, que se celebrará del 27 al 29 de junio en Riohacha. “Esperamos que se garantice la seguridad en las vías de acceso y en la ciudad. Llevamos un año trabajando con dedicación para ofrecer un festival que marcará un antes y un después”, manifestó Mendoza.

Diez agrupaciones musicales



La vocera del evento resaltó la participación de diez agrupaciones musicales seleccionadas tras un recorrido nacional sin precedentes. Enfatizó el acompañamiento que reciben los artistas desde su elección, incluyendo apoyo logístico y económico para su traslado y estadía, garantizando así condiciones óptimas para su participación.

El festival contará con una programación cultural robusta, un desfile inaugural de fantasía con más de 40 comparsas, una ruta turística que recorre los lugares emblemáticos del mito de Francisco el Hombre y una cartelera de artistas que ha generado gran expectativa, destacando la presencia de Vives, quien regresa a La Guajira tras 30 años.

