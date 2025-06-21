Jueves 25 de septiembre de 2025
Al Dia

Después de 30 años regresa Carlos Vives a La Guajira para participar en Festival Vallenato

El Festival Francisco el Hombre que se celebrará del 27 al 29 de junio en Riohacha.y contará con una programación…

Por Javier Sanchez

Después de 30 años regresa Carlos Vives a La Guajira para participar en Festival Vallenato
Foto: Cortesía
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El Festival Francisco el Hombre que se celebrará del 27 al 29 de junio en Riohacha.y contará con una programación cultural robusta: un desfile inaugural de fantasía con más de 40 comparsas, una ruta turística que recorre los lugares emblemáticos del mito de Francisco el Hombre, y una cartelera de artistas que ha generado una gran expectativa, destacando la presencia de Carlos Vives quien regresa a La Guajira después 30 años.

Foto: Cortesía

La directora del festival, Carmen Cecilia Mendoza, durante una entrevista en Cardenal Stereo dijo que los preparativos se desarrollan en medio de una atmósfera de expectativa y esperanza, por la preocupación generada de los recientes hechos de orden público ocurridos en el departamento.

Mendoza lamentó los hechos violentos ocurridos recientemente, solidarizándose con las víctimas, y afirmó que, aunque la situación toma por sorpresa a la organización, se mantienen atentos a las directrices del gobernador encargado, Misael Velásquez, y de los organismos de seguridad, para garantizar la tranquilidad de propios y visitantes durante los días del evento, que se celebrará del 27 al 29 de junio en Riohacha. “Esperamos que se garantice la seguridad en las vías de acceso y en la ciudad. Llevamos un año trabajando con dedicación para ofrecer un festival que marcará un antes y un después”, manifestó Mendoza.

Diez agrupaciones musicales


La vocera del evento resaltó la participación de diez agrupaciones musicales seleccionadas tras un recorrido nacional sin precedentes. Enfatizó el acompañamiento que reciben los artistas desde su elección, incluyendo apoyo logístico y económico para su traslado y estadía, garantizando así condiciones óptimas para su participación.

El festival contará con una programación cultural robusta, un desfile inaugural de fantasía con más de 40 comparsas, una ruta turística que recorre los lugares emblemáticos del mito de Francisco el Hombre y una cartelera de artistas que ha generado gran expectativa, destacando la presencia de Vives, quien regresa a La Guajira tras 30 años.

Diario del Norte

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Presidente Maduro activa simulacro nacional de desastres natural y ordena despliegue de seguridad

Presidente Maduro activa simulacro nacional de desastres natural y ordena despliegue de seguridad

En el Zulia no se habla de otra cosa que de los temblores

En el Zulia no se habla de otra cosa que de los temblores

Hallaron 61 bolsas con restos humanos en un

Hallaron 61 bolsas con restos humanos en un "cementerio clandestino" en México

José Gregorio Hernández: su legado científico aún late en Venezuela

José Gregorio Hernández: su legado científico aún late en Venezuela

Uefa analiza posible suspensión a Israel para competiciones internacionales

Uefa analiza posible suspensión a Israel para competiciones internacionales

Fifa presenta las mascotas oficiales del Mundial 2026

Fifa presenta las mascotas oficiales del Mundial 2026

La herencia de Michael Jackson bajo asedio legal

La herencia de Michael Jackson bajo asedio legal

Y ahora un Halo Solar

Y ahora un Halo Solar

Carlos Narváez despachó su jonrón 15 del año en triunfo de Medias Rojas

Carlos Narváez despachó su jonrón 15 del año en triunfo de Medias Rojas

Eugenio Suárez conectó su cuadrangular 48 y los Marineros amarran el banderín

Eugenio Suárez conectó su cuadrangular 48 y los Marineros amarran el banderín

Desde hace 100 años la Tierra no se actualiza en temblores

Desde hace 100 años la Tierra no se actualiza en temblores

Puerto Rico será sede de Miss Universo 2026

Puerto Rico será sede de Miss Universo 2026

Titulares de la prensa nacional para este jueves 25 de septiembre

Titulares de la prensa nacional para este jueves 25 de septiembre

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 25 de septiembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 25 de septiembre de 2025

Reportan explosión en una estación del Metro de Caracas

Reportan explosión en una estación del Metro de Caracas

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

¡Más fuerte! Otro temblor sacude a Maracaibo

¡Más fuerte! Otro temblor sacude a Maracaibo

Los invadió el susto: Familiares sacaron a sus pacientes fuera del Hospital Universitario de Maracaibo

Los invadió el susto: Familiares sacaron a sus pacientes fuera del Hospital Universitario de Maracaibo

Nuevo temblor en Bachaquero

Nuevo temblor en Bachaquero

Funvisis aclara que no es posible predecir sismos y alerta sobre rumores falsos

Funvisis aclara que no es posible predecir sismos y alerta sobre rumores falsos

Delcy Rodríguez reportó diez sismos y 21 réplicas en las últimas siete horas

Delcy Rodríguez reportó diez sismos y 21 réplicas en las últimas siete horas

Noticias Relacionadas

Nacionales

Presidente Maduro activa simulacro nacional de desastres natural y ordena despliegue de seguridad

El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció este jueves 25 de septiembre la activación de un simulacro nacional para…
Viral

Los vasos de aluminio no fallan: El venezolano y sus ocurrencias ante los sismos registrados en el país

Un video muestra esta "alarma criolla"

Zulia

Maracaibo se alista para mostrar al mundo el poder del carbón venezolano

Este evento realizado por el Ministerio del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico. Del 28 al 30 de octubre
Al Dia

A 24 horas del sismo: La ciudad se recupera y evalúan daños

A 24 horas de registrarse el mayor movimiento telúrico en la región zuliana, las autoridades siguen desplegadas en la región….

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025