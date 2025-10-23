Jueves 23 de octubre de 2025
Al Dia

Después de 500 años, el Rey de Inglaterra y el Papa rezan bajo el techo de Miguel Ángel

Los dedos del Creador y del hombre, pintados por Miguel Ángel en la bóveda de la Capilla Sixtina, parecían transmitir…

Por Haroldo Manzanilla

Después de 500 años, el Rey de Inglaterra y el Papa rezan bajo el techo de Miguel Ángel
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Los dedos del Creador y del hombre, pintados por Miguel Ángel en la bóveda de la Capilla Sixtina, parecían transmitir el espíritu que envolvía el histórico encuentro entre la Iglesia Católica y la Iglesia de Inglaterra. Bajo la mirada del Papa León XIV y el Rey Carlos III, se celebró una oración conjunta que marcó un nuevo paso en el diálogo ecuménico, algo sin precedentes desde la ruptura iniciada hace cinco siglos.

La jornada comenzó a las 10:50 a. m., hora local, con la llegada de los monarcas británicos al Vaticano. Recibidos con honores de Estado en el Patio de San Dámaso, la ceremonia incluyó la interpretación del himno “Dios Salve al Rey”. Mientras la reina Camila visitaba la Capilla Paulina, el Rey Carlos se reunió con el Cardenal Pietro Parolin. A las 12:20 p. m., dio inicio la oración ecuménica en latín e inglés, como parte del Jubileo de la Esperanza, reafirmando el compromiso espiritual del monarca británico.

El evento también conmemoró el décimo aniversario de la encíclica Laudato Si’, destacando el compromiso compartido con la sostenibilidad ambiental. El himno de apertura, interpretado por san Ambrosio y traducido por san John Henry Newman —exanglicano y futuro Doctor de la Iglesia—, simbolizó el puente entre tradiciones. Participaron el arzobispo Stephen Cottrell de York y representantes católicos y anglicanos del Reino Unido. Los coros de la Capilla Real de Santiago, la Capilla de San Jorge y la Capilla Sixtina entonaron salmos y el himno “Si me amáis” de Thomas Tallis, mientras el Papa y el arzobispo oraban por la unidad cristiana.

Tras la ceremonia, León XIV y Carlos III participaron en una reunión sobre sostenibilidad ambiental, organizada por la hermana Alessandra Smerilli. El intercambio simbólico de orquídeas Cymbidium representó su determinación conjunta de proteger la creación y promover un futuro sostenible.

Por la tarde, la Familia Real Británica visitó la Basílica de San Pablo Extramuros, históricamente vinculada a la Corona Inglesa. Allí, el cardenal James Michael Harvey y el abad Donato Ogliari ofrecieron una silla con el escudo real y la inscripción «Ut unum sint» (“Para que sean uno”), evocando el Evangelio de Juan y el anhelo de unidad.

Noticia al Día

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Escuela de Comunicación Social de LUZ: Después de 66 años el talento periodístico sigue floreciendo

Escuela de Comunicación Social de LUZ: Después de 66 años el talento periodístico sigue floreciendo

Adolescente se quitó la vida tras ser regañada por su mamá en La Guaira

Adolescente se quitó la vida tras ser regañada por su mamá en La Guaira

Gaiteros Cup: El torneo que llega al Zulia para impulsar el baloncesto regional

Gaiteros Cup: El torneo que llega al Zulia para impulsar el baloncesto regional

Tres hombres mataron y enterraron a un zuliano en Coro

Tres hombres mataron y enterraron a un zuliano en Coro

Lago Pádel celebra su primer aniversario con la Primera Edición de la Copa Tibisay

Lago Pádel celebra su primer aniversario con la Primera Edición de la Copa Tibisay

Escándalo en la NBA: Billups y Rozier detenidos por apuestas vinculadas a la mafia

Escándalo en la NBA: Billups y Rozier detenidos por apuestas vinculadas a la mafia

Robó el teléfono de una trabajadora farmacéutica y lo pillaron las cámaras en San Francisco

Robó el teléfono de una trabajadora farmacéutica y lo pillaron las cámaras en San Francisco

¡Ni pa’ patacones, pues!: Kilo de plátanos roza los 400 bolívares

¡Ni pa’ patacones, pues!: Kilo de plátanos roza los 400 bolívares

Caribes se llevó la victoria ante Bravos y dividió en Puerto La Cruz

Caribes se llevó la victoria ante Bravos y dividió en Puerto La Cruz

Menopausia prematura en mujeres antes de los 40

Menopausia prematura en mujeres antes de los 40

¿Sabías que la prolactina alta afecta también a adolescentes?

¿Sabías que la prolactina alta afecta también a adolescentes?

Tigres supera a Cardenales y mantiene el liderato

Tigres supera a Cardenales y mantiene el liderato

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 23 de octubre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 23 de octubre de 2025

Titulares de la prensa nacional para este jueves 23 de octubre

Titulares de la prensa nacional para este jueves 23 de octubre

Emmanuel Clase no jugará en Venezuela esta temporada

Emmanuel Clase no jugará en Venezuela esta temporada

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Consternación en Chile: Reconocido camarográfo mató a sus dos hijos gemelos con condiciones especiales y luego se suicidó

Consternación en Chile: Reconocido camarográfo mató a sus dos hijos gemelos con condiciones especiales y luego se suicidó

Ministro de Cultura Ernesto Villegas inauguró la vigésimo primera edición de la FILVEN en Maracaibo

Ministro de Cultura Ernesto Villegas inauguró la vigésimo primera edición de la FILVEN en Maracaibo

La mamá de los ‘palos de agua’

La mamá de los ‘palos de agua’

¡Histórico! Águilas se convierte en el primer equipo en conectar dos cuadrangulares con las bases llenas en un inning

¡Histórico! Águilas se convierte en el primer equipo en conectar dos cuadrangulares con las bases llenas en un inning

Ondas tropicales N° 50 y 51 se acercan al territorio venezolano

Ondas tropicales N° 50 y 51 se acercan al territorio venezolano

Noticias Relacionadas

Al Dia

Después de 500 años, el Rey de Inglaterra y el Papa rezan bajo el techo de Miguel Ángel

Los dedos del Creador y del hombre, pintados por Miguel Ángel en la bóveda de la Capilla Sixtina, parecían transmitir…
Deportes

¡Orgullo marabino! Franz Sunyovszky alcanzó la cima del Himalaya llevando el tricolor nacional

"Nuestro reconocimiento a él y a su familia, que desde Maracaibo viven con emoción este logro que llena de orgullo a todo un pueblo", expresó el alcalde de Maracaibo Gian Carlo Di Martino
Sucesos

Orden de aprehensión contra dos policías por agredir a un motorizado en Caracas

Tres delitos le estarían imputando
Al Dia

“Envejecer es una m1erda": Laura Pausini

"Me dan mucha envidia los que dicen que envejecer es maravilloso, porque yo no lo creo." dijo la artista que recién cumplió 51 años

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025