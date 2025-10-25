Sábado 25 de octubre de 2025
Al Dia

Después de casi dos décadas: Shakira llegó anoche a Cali, Colombia

Este viernes, 24 de octubre, llegó a Cali Shakira junto a sus hijos para sus conciertos del 25 y 26…

Por Javier Sanchez

Después de casi dos décadas: Shakira llegó anoche a Cali, Colombia
Este viernes, 24 de octubre, llegó a Cali Shakira junto a sus hijos para sus conciertos del 25 y 26 de octubre. Dijo estar muy feliz de regresar a esta región de Colombia y además comentó sentirse honrada de presentarse al lado del Grupo Niche.

Al tocar su tierra natal la cantante expresó su alegría por volver, especialmente porque lo hace acompañada de sus hijos, Sasha y Milan, a quienes quiere mostrarles lo mejor de Cali.

La estrella mundial apenas bajó del avión fue abordada por los medios y se mostró emocionada de estar en el país que la vio nacer. Shakira dio sus primeras declaraciones al llegar a la ciudad. “Es una emoción estar aquí en Cali, de traer a mis hijos y poderles mostrar esta ciudad tan querida para mí, quiero comerme un chontaduro con miel y sal que es lo primero que voy a hacer cuando llegue al hotel”, dijo la artista.

El Colombiano/ Foto: Cortesía


Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

