Después de seis años dos madres supieron que sus hijos fueron cambiados en el hospital

“Yo le dije a la enfermera que ese no era mi hijo y ella me dijo ‘usted está loca’”, dijo una de las madres de los niños cambiados al nacer en el Hospital General de Míranos en Perú, donde descubrieron que después de seis años del nacimiento de sus hijos, se los habían intercambiado al momento de dar a luz.

Foto: Cortesía

Las dos mujeres estuvieron seis años dándole amor y abrigo a dos niños que creían suyos, y después de esa fecha ambas tuvieron que desprenderse a los que les dieron el pecho y les llaman mamá.

Ruth Cieza y María Chilcón fueron víctimas de una irresponsabilidad de un personal del sistema de salud peruano, cuando sus hijos nacieron por diferencia de minutos el 24 de diciembre de 2018 en el Hospital General de Jaén, en la región de Cajamarca.

Ruth Cieza, una de las madres afectadas, comenzó a sospechar cuando solicitó una pensión alimenticia y se sometió a una prueba genética. Para su sorpresa, el análisis reveló que ni ella ni su expareja eran los progenitores del niño que había criado desde su nacimiento. “Así supe quién tenía a mi hijo”, relató con emoción.

El insólito caso ha conmocionado a la opinión pública en Perú, donde dos madres descubrieron por una prueba de ADN que en el hospital les habían intercambiado los bebé al momento de dar a luz.

Autoridades señalan al personal médico del Hospital General de Jaén, de esta grave negligencia después que una de las "madre" se hizo la prueba de ADN

Uno no se quiere ir y el otro quedarse



Ahora resulta que, uno no quiere irse y el otro no quiere quedarse, esto me está doliendo mucho pero todo es culpa del hospital” dijo una madre que realiza las gestiones necesarias para recuperar su verdadero hijo.

Mientras los niños intentan adaptarse a su nueva realidad, las madres enfrentan una transición difícil. Cieza contó que el pequeño que crio no se acostumbra a la vida en el campo. “Le han picado los moscos y se aburre”, comentó con tristeza, mientras se esfuerza por fortalecer el vínculo con su hijo biológico.

Un fallo judicial ordenó el retorno de cada niño a su familia biológica, una decisión que ha generado un profundo impacto emocional en ambas familias. Además, el Poder Judicial de Perú dispuso que madres e hijos reciban apoyo psicológico para afrontar el cambio.

El fiscal del caso ordenó realizar pruebas de ADN a otras tres madres que habían dado a luz en el mismo hospital en fechas cercanas. Finalmente, se identificó a la familia biológica del menor, confirmando la confusión.

Las familias han presentado una demanda de indemnización contra el hospital, por el daño emocional y psicológico, así como afectación a su proyecto de vida.

