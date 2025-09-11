Destituyen a los contralores del Zulia, Maracaibo y San Francisco

Este jueves 11 de septiembre, se conoció, de manera extraoficial, sobre la destitución del contralor del estado Zulia, Manuel Núñez, y los municipales de Maracaibo y San Francisco, Antonio Bermúdez y Carmen Sánchez respectivamente.

Hasta ahora se desconocen las causas que llevaron a estas remociones de cargos. Asimismo, se desconocen los nombres de las nuevas autoridades que ocuparan estos puestos.

Se espera que en las próximas, las autoridades pertinentes anuncien oficialmente a las nuevas autoridades regional y municipales en las mencionadas instituciones.

