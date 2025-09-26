Detenida la modelo venezolana Angie Miller al vincularla en el asesinato de B-King y Regio Clown en México

La actriz y modelo venezolana Angélica Yetsei Torrini León, mejor conocida en el mundo del contenido para adultos como "Angie Miller", fue encontrada con vida en México.

La joven se encuentra detenida en la Coordinación General de Combate al Secuestro del Estado de México, por su presunta vinculación en el asesinato de los artistas colombianos, Bayron Sánchez, más conocido como B-King, y Jorge Luis Herrera, conocido como, Regio Clown.

La Comisión de Búsqueda capitalina emitió una ficha de búsqueda para la actriz, en la que detallaba que fue vista por última vez el pasado 23 de septiembre en la colonia Santa Cruz Atoyac, en la delegación Benito Juárez, ubicada al sur de Ciudad de México.

Sin embargo, el documento especificaba que fue detenida en la colonia Valle de los Pinos, en la delegación Tlanepantla de Baz, en el Estado de México. De acuerdo con información de medios locales, la mujer fue citada por el Ministerio Público capitalino para testificar en el caso.

