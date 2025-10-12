Un hombre de 38 años fue detenido en Ciudad Orinoco, estado Anzoategui por tomarle fotos a su vecina de 43 años mientras ésta se bañaba

Al parecer el "mironcito" se montó en la pared de su vivienda y con teléfono celular en mano tomó fotografias a a su vecina mientras estaba en su sala de baño.

La detención fue ejecutada por una comisión de Polianzoátegui la mañana del jueves 9 de octubre en la Urbanización Villa San Gabriel, después que la víctima de 43 años de edad formalizó la denuncia.

El detenido fue llevado al puesto policial y la minuta señala que en su teléfono estaban las evidencias del delito.

Con información La Calle