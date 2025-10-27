Detenido peligroso extorsionador de la banda “Pipo y Melón” en San Francisco

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), adscritos a la Delegación Municipal San Francisco, lograron la aprehensión de Eduar Enrique Rincón Urdaneta, de 31 años, señalado como integrante de la peligrosa banda delictiva “Pipo y Melón”, dedicada a la extorsión de comerciantes en el municipio sureño del estado Zulia.

La información fue confirmada por el director general del Cicpc, comisario Douglas Rico, quien precisó que Rincón Urdaneta fue capturado tras un arduo trabajo de investigación de campo y experticias telefónicas que permitieron determinar su participación en múltiples casos de extorsión.

De acuerdo con las pesquisas, los delincuentes utilizaban WhatsApp e Instagram para contactar y amedrentar a sus víctimas, exigiendo el pago de altas sumas de dinero en divisas a cambio de no atentar contra su vida o la de sus familiares.

Durante el procedimiento, los sabuesos del Cicpc incautaron un teléfono celular y una prenda de vestir vinculada a los hechos, los cuales fueron incorporados al expediente como evidencias.

El detenido fue puesto a la orden de la Fiscalía 48° del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial Penal del estado Zulia.

El comisario Douglas Rico reiteró el compromiso del cuerpo detectivesco con la seguridad del sector productivo zuliano y aseguró que continuarán las labores de investigación para dar con el paradero del resto de los integrantes de la organización criminal y desarticular por completo esta banda dedicada a la extorsión.

