Lunes 27 de octubre de 2025
Al Dia

Detenido peligroso extorsionador de la banda “Pipo y Melón” en San Francisco

Rincón y otros delincuentes utilizaban Whatsapp para contactar a sus víctimas y luego amenazarlas si no les cancelaban altas sumas de dinero en divisas a cambio de no atentar contra sus vidas. Cicpc reiteró su compromiso con la seguridad del sector productivo de la localidad

Por Noticia al Dia

Detenido peligroso extorsionador de la banda “Pipo y Melón” en San Francisco
Foto: Cicpc. Miembro de la banda "Pipo y Melón"
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), adscritos a la Delegación Municipal San Francisco, lograron la aprehensión de Eduar Enrique Rincón Urdaneta, de 31 años, señalado como integrante de la peligrosa banda delictiva “Pipo y Melón”, dedicada a la extorsión de comerciantes en el municipio sureño del estado Zulia.

La información fue confirmada por el director general del Cicpc, comisario Douglas Rico, quien precisó que Rincón Urdaneta fue capturado tras un arduo trabajo de investigación de campo y experticias telefónicas que permitieron determinar su participación en múltiples casos de extorsión.

De acuerdo con las pesquisas, los delincuentes utilizaban WhatsApp e Instagram para contactar y amedrentar a sus víctimas, exigiendo el pago de altas sumas de dinero en divisas a cambio de no atentar contra su vida o la de sus familiares.

Durante el procedimiento, los sabuesos del Cicpc incautaron un teléfono celular y una prenda de vestir vinculada a los hechos, los cuales fueron incorporados al expediente como evidencias.

El detenido fue puesto a la orden de la Fiscalía 48° del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial Penal del estado Zulia.

El comisario Douglas Rico reiteró el compromiso del cuerpo detectivesco con la seguridad del sector productivo zuliano y aseguró que continuarán las labores de investigación para dar con el paradero del resto de los integrantes de la organización criminal y desarticular por completo esta banda dedicada a la extorsión.

Lea también: Choque de carros dejó dos heridos en Ciudad del Sol, San Francisco

Noticia al Día

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

No va más: Juventus despidió a su entrenador Igor Tudor

No va más: Juventus despidió a su entrenador Igor Tudor

Arsenal doblega al Crystal Palace y es más líder que nunca de la Premier League

Arsenal doblega al Crystal Palace y es más líder que nunca de la Premier League

66 aniversario de la Facultad de Humanidades y Educación (LUZ) (por el Dr. Ángel Lombardi)

66 aniversario de la Facultad de Humanidades y Educación (LUZ) (por el Dr. Ángel Lombardi)

Calor y lluvias hasta la mitad de noviembre

Calor y lluvias hasta la mitad de noviembre

Sinner vence a Zverev y se corona campeón del ATP 500 de Viena

Sinner vence a Zverev y se corona campeón del ATP 500 de Viena

Luka Doncic se perderá al menos una semana por esguince en un dedo

Luka Doncic se perderá al menos una semana por esguince en un dedo

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 27 de octubre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 27 de octubre de 2025

Titulares de la prensa nacional para este lunes 27 de octubre

Titulares de la prensa nacional para este lunes 27 de octubre

Denuncian presunto caso de maltrato animal en el sector Los Olivos, Maracaibo

Denuncian presunto caso de maltrato animal en el sector Los Olivos, Maracaibo

Falcón experimenta crecimiento significativo en importaciones y exportaciones, según gobernador Clark

Falcón experimenta crecimiento significativo en importaciones y exportaciones, según gobernador Clark

Otro sexagenario mató a su pareja en Anzoátegui

Otro sexagenario mató a su pareja en Anzoátegui

Estados Unidos y China alcanzan un acuerdo preliminar en Malasia

Estados Unidos y China alcanzan un acuerdo preliminar en Malasia

Imelda Rincón: La Escuela de Periodismo de LUZ desde su origen mantiene un despliegue de alta calidad

Imelda Rincón: La Escuela de Periodismo de LUZ desde su origen mantiene un despliegue de alta calidad

Motorizados asesinaron a dos hombres en Riohacha, uno era venezolano

Motorizados asesinaron a dos hombres en Riohacha, uno era venezolano

Asesinaron a comerciante venezolano dentro de un establecimiento en Maicao

Asesinaron a comerciante venezolano dentro de un establecimiento en Maicao

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Tremendo aguacero cae en casi toda Maracaibo

Tremendo aguacero cae en casi toda Maracaibo

Así quedaron establecidos los nuevos límites máximos de las comisiones bancarias: Gaceta Oficial

Así quedaron establecidos los nuevos límites máximos de las comisiones bancarias: Gaceta Oficial

Onda tropical N° 51 entraría al país en las próximas horas de este lunes 27-Oct

Onda tropical N° 51 entraría al país en las próximas horas de este lunes 27-Oct

Detenido peligroso extorsionador de la banda “Pipo y Melón” en San Francisco

Detenido peligroso extorsionador de la banda “Pipo y Melón” en San Francisco

Estos son los costos y pasos a seguir para solicitar su pasaporte en el Saime

Estos son los costos y pasos a seguir para solicitar su pasaporte en el Saime

Noticias Relacionadas

Al Dia

Detenido peligroso extorsionador de la banda “Pipo y Melón” en San Francisco

Rincón y otros delincuentes utilizaban Whatsapp para contactar a sus víctimas y luego amenazarlas si no les cancelaban altas sumas de dinero en divisas a cambio de no atentar contra sus vidas. Cicpc reiteró su compromiso con la seguridad del sector productivo de la localidad
Al Dia

Rapikom alcanza más de 2.000 aliados y se consolida como la alternativa venezolana para compras por cuotas

Con presencia en todas las regiones de Venezuela y miles de usuarios activos, Rapikom se consolida como una solución financiera innovadora y accesible, adaptada a las necesidades del mercado local.

Al Dia

La NBA arranca con un número récord de jugadores internacionales

Otro de los datos que más ha llamado la atención es la presencia de 71 jugadores europeos, la cual es hasta ahora la cifra más alta que se ha alcanzado.

Principal

Calor y lluvias hasta la mitad de noviembre

El día más caluroso en las próximas dos semanas será el 28 de octubre y el día más frío el 2 de noviembre. Los cambios climáticos continúan

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025