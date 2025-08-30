Detenido por realizar "motopiruetas" en Villa del Rosario

Un joven de 18 años, identificado como Alexander Aguirre, fue detenido este viernes por la policía de Villa del Rosario, estado Zulia, por realizar acrobacias en motocicleta, conocidas como "motopiruetas", en la vía pública.

La detención se produjo luego de que una ciudadana del sector Las Casitas alertara a las autoridades sobre la presencia de un motorizado haciendo piruetas, generando un ruido ensordecedor con el escape de su moto y perturbando la paz del lugar. La denuncia fue recibida por el cuadrante número 1 de la Policía de Villa del Rosario (Polirosario).

Tras la alerta, funcionarios policiales, bajo instrucciones del comisario jefe José Lenin Hernández Kristen, se trasladaron al sitio. En el lugar, detuvieron a Aguirre y retuvieron la motocicleta, una Haojin, modelo Águila de color blanco, utilizada para las acrobacias.

El procedimiento se realiza en cumplimiento de las recientes instrucciones del Fiscal General de la República, Tarek William Saab, quien ha alertado sobre la prohibición de estas prácticas en espacios públicos por el grave riesgo que representan para la vida de conductores, peatones y la tranquilidad ciudadana.

Aguirre fue trasladado al Centro de Coordinación Policial N-1 de Polirosario y puesto a disposición de la Fiscalía 41 del Ministerio Público.

Fuente: El Periodiquito / Foto: Cortesía