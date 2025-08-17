Detenidos cinco colombianos en Apure: Llevaban pistolas, cartuchos y radios en una camioneta blindada

El sábado 18 de agosto, un total de 5 ciudadanos colombianos resultaron detenidos en Apure tras desplazarse en una Toyota blindada transportando 3 pistolas, 54 cartuchos y 3 chalecos antibalas, de acuerdo con información difundida por el periodista Eligio Rojas en X.

Detalló que los capturados quedaron identificados como Omar Delgadillo, Mayiled Bustos, William Rodríguez, Camilo Venegas y Diana Viloria.

Asimismo, agregó que el procedimiento estuvo a cargo de funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) de la región llanera, quienes también incautaron a estas personas tres radios.

Noticia al Día/Iguana TV/Eligio Rojas