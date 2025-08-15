Viernes 15 de agosto de 2025
Al Dia

Detenidos cuatro trinitenses y un venezolano por "tráfico de combustible" en la costa de Miranda

El procedimiento estuvo a cargo de la GNB

Por Candy Valbuena

Detenidos cuatro trinitenses y un venezolano por
Foto: Referencial
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Militares navales venezolanos detuvieron a cuatro trinitenses y a un venezolano por presunto "tráfico de combustible", informó este jueves la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

En una publicación de Instagram, la GNB aseguró que los detenidos se encontraban a bordo de una embarcación en la que transportaban tres motores, 3 mil 120 litros de gasolina en 13 recipientes, 70 litros de aceite y dos teléfonos satelitales.

La detención de las cinco personas se hizo tras una "persecución" a 60 millas náuticas de Cabo Codera, en la costa del estado Miranda, según la GNB, que indicó que el caso quedó a la orden de la Fiscalía.

Procedimientos anteriores

En febrero pasado, militares de Venezuela hallaron una pequeña embarcación abandonada con 3 mil 960 litros de gasolina, en un operativo antidrogas en una región costera del país, informó entonces el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Domingo Hernández Lárez.

El bote, con tres motores fuera borda, fue hallado en "estado de abandono" por los efectivos durante "labores de patrullaje y escudriñamiento" en el estado Sucre (noreste), y cargaba un total de 18 recipientes plásticos, donde estaba almacenado el combustible, indicó el funcionario a través de X.

Lee también: Ministro Cabello entregó 105 vehículos y tres helicópteros incautados del narcotráfico a los organismos de prevención y seguridad 

Noticia al Día/Con información de EFE

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Hallazgo de osamenta humana en San Francisco: La

Hallazgo de osamenta humana en San Francisco: La "casa embrujada" tiene una muñeca de aspecto macabro en el balcón

La señora Neida Rojas amerita un cateterismo: Sus familiares solicitan ayuda económica

La señora Neida Rojas amerita un cateterismo: Sus familiares solicitan ayuda económica

Lewandowski no entrenó y quedó descartado para el debut de Barcelona en LaLiga

Lewandowski no entrenó y quedó descartado para el debut de Barcelona en LaLiga

Jannik Sinner alcanzó las semifinales del Masters 1000 de Cincinnati

Jannik Sinner alcanzó las semifinales del Masters 1000 de Cincinnati

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 15 de agosto de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 15 de agosto de 2025

Titulares de la prensa nacional para este viernes 15 de agosto

Titulares de la prensa nacional para este viernes 15 de agosto

Juegos Panamericanos Junior: La criolla Mónica Leydar finalizó cuarta en los 400 combinados de natación

Juegos Panamericanos Junior: La criolla Mónica Leydar finalizó cuarta en los 400 combinados de natación

Para no tropezar con la luna (Por Alejandro Vásquez Escalona)

Para no tropezar con la luna (Por Alejandro Vásquez Escalona)

William Contreras fue la bujía ofensiva en el triunfo de Cerveceros

William Contreras fue la bujía ofensiva en el triunfo de Cerveceros

Miguel Varoni revela que se hizo una cirugía bariátrica y a raíz de ello

Miguel Varoni revela que se hizo una cirugía bariátrica y a raíz de ello "se me volvió como una enfermedad bajar de peso"

McDonald’s Japón canceló promoción de Pokémon por caos y reventa

McDonald’s Japón canceló promoción de Pokémon por caos y reventa

Emma Raducanu pide que se expulse a un espectador de su partido en Cincinnati

Emma Raducanu pide que se expulse a un espectador de su partido en Cincinnati

Yordan Osorio se convirtió oficialmente en nuevo jugador del Deportivo La Guaira

Yordan Osorio se convirtió oficialmente en nuevo jugador del Deportivo La Guaira

Se confirma la fecha de lanzamiento del nuevo álbum de Taylor Swift

Se confirma la fecha de lanzamiento del nuevo álbum de Taylor Swift

Mastantuono en su presentación con el Real Madrid:

Mastantuono en su presentación con el Real Madrid: "Messi es el mejor jugador del mundo"

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Sharon, la hija del recordado humorista Henry Rodríguez brilla como presentadora y empresaria

Sharon, la hija del recordado humorista Henry Rodríguez brilla como presentadora y empresaria

Ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello reveló ante la AN que él era el blanco del ataque frustrado en Plaza Venezuela

Ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello reveló ante la AN que él era el blanco del ataque frustrado en Plaza Venezuela

Pelea campal entre varias mujeres en Ciudad Ojeda se viraliza: Reportan que no es la primera vez este tipo de actos

Pelea campal entre varias mujeres en Ciudad Ojeda se viraliza: Reportan que no es la primera vez este tipo de actos

Valeria Di Martino es Miss Zulia 2025

Valeria Di Martino es Miss Zulia 2025

Diputado Francisco Ameliach asumirá presidencia de Corpozulia tras aprobación de la AN

Diputado Francisco Ameliach asumirá presidencia de Corpozulia tras aprobación de la AN

Noticias Relacionadas

Al Dia

Familiares de Nerio Palmar, “El Papá de Amparo”, piden justicia por su homicidio

El ciudadano fue atropellado en la C-2 el pasado 25 de junio y pereció en el lugar

Al Dia

Familiares de Nerio Palmar, “El Papá de Amparo”, piden justicia por su homicidio

El ciudadano fue atropellado en la C-2 el pasado 25 de junio y pereció en el lugar

Al Dia

Papa León XIV se pronunció sobre la violencia en el mundo: "No debemos resignarnos a que prevalezca la lógica del conflicto y las armas"

Lelón XIV rogó para que el ejemplo de María convenza "alguna vez del valor de la vida humana, y que nunca más se desperdicien vidas humanas, desencadenando guerras".
Nacionales

Onda tropical N° 26 se desplaza sobre el occidente del país: Se esperan lluvias al sur del Zulia este viernes 15-Ago

Mientras las temperaturas rondan los 36 °C en la región zuliana y en Falcón


Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025