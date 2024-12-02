Detenidos del 29 y 30 de julio no son presos políticos, son criminales: Fiscal Saab

Este lunes 2 de diciembre, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, ofreció declaraciones y confirmó que los detenidos tras las elecciones, los días 29 y 30 de julio, son criminales y no presos políticos.

"El MP coloca su grano de arena para mantener el clima de paz y justicia y ante la campaña que se desarrolla a nivel global, el caso venezolano es global e impresionante, único y sería interesante para los futuros académicos e investigadores que quieran hacer crónicas, libros, refirió Saab.

"Es sin duda alguna, la tierra de ensayo más crucial para el desarrollo y ejecución de todas las formas y maneras de una guerra hibrida para buscar el derrocamiento del Gobierno legítimamente constituido, sin importar el derramamiento de sangre, sanciones, éxodo de migrantes, intentos de golpes de Estado, Magnicidio, uso de mercenarios, uso de redes sociales, medios transnacionales de comunicación para lograr ese objetivo".

"Y es indigno ver como hay campañas trasnacionales para lavarle la cara a los grupos terroristas que causaron muertos y graves daños a civiles y a inocentes, a escuelas, a centros de salud, incluso a emprendedores que estaban haciendo lo correcto, explicó".

"Es nuestro deber entonces informar a la opinión pública sobre una actualización de casos emblemáticos que tienen detenidos y no pueden ser estos sujetos ser presentados como presos políticos, es bueno recordar la cifra de muertos y fallecidos, además de bienes destruidos", detalló el fiscal.

Saab recordó que fueron 28 personas asesinadas, 195 personas heridas, 98 civiles y 97 funcionarios policiales y militares, 486 bienes fueron afectados, destacamos que hasta la fecha no hay ni una sola denuncia que vincule los actos violentos con funcionarios del Estado".

El alto funcionario resaltó que "cuando estos grupos no tenían ellos al principio la narrativa de las víctimas, simularon hechos punibles, eso es un delito y utilizaron a nivel de teatro bufo acciones que fueron descubiertas, no tenían la narrativa y buscaron inventarla".

La fiscalía resaltó que se han hecho más de mil diligencias en la investigación

Tarek William Saab insistió que, "los detenidos son criminales y asesinos, no presos políticos y tenemos las pruebas. Estamos haciendo un esfuerzo por enfrentar estas campañas de descrédito con la verdad".

"Seguiremos avanzando, rechazamos la campaña de desinformación hecha desde el extranjero", refirió.

El fiscal recordó que fue anunciada el 20 de noviembre y conformada la Comité por las víctimas de julio de 2024, en el que participan 20 víctimas directas y lesionados familiares y se van sumando más de acuerdo al funcionario.

Para culminar, el fiscal Saab también instó a aunar esfuerzos para dar a conocer al mundo la verdad de lo que sucede en Venezuela y dijo que las investigaciones avanzan.

Declaraciones del presidente de la Corte Penal Internacional (CPI) Karim Khan

Más temprano, el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, cuestionó este lunes 2-D a Venezuela por la falta de “implementación concreta de leyes y prácticas” que protejan los derechos de los civiles y advirtió de que las investigaciones de la fiscalía “siguen en curso y están activas”.

En su discurso en la reunión anual de países miembros de la CPI, Khan insistió a Venezuela en “la necesidad de proteger los derechos de los civiles, incluidos los niños, y de liberar a quienes estén detenidos por motivos políticos, al igual que cualquier persona que haya protestado pacíficamente”, reseñó EFE.

“La pelota está en el campo de Venezuela. El camino de la complementariedad se está agotando”, dijo Khan.

