Detienen a directora de la cárcel ‘’26 de Julio’’ en Guárico

Eleiner Sánchez, directora del centro para procesados ‘’26 de Julio’’, fue detenida el sábado 7 de diciembre, en esa cárcel de San Juan de los Morros, en Guárico.

De acuerdo a fuentes militares, a Sánchez le detectaron contactos con los 76 líderes negativos que precisamente el sábado fueron desalojados del mencionado establecimiento penitenciario.

Pero más allá de los contactos, Sánchez presuntamente había sellado compromisos con ese grupo de pranes, quienes ejercían el mando dentro del Centro para Procesados ‘’26 de Julio’’, imponiendo reglas y cobrando por los servicios a la población reclusa como el uso de celulares y visitas de familiares, entre otros, según reportes.

El ministro para el Servicio Penitenciario, Julio García Zerpa, se trasladó a San Juan de los Morros para participar de la Operación Gran Cacique Guaicaipuro la cual calificó de exitosa.

‘’Esta operación se lleva a cabo con un firme compromiso de respeto a los derechos humanos y la Ley, en el marco de la transformación del sistema penitenciario del país’’, escribió García Zerpa en las redes sociales del Ministerio para el Servicio Penitenciario.

