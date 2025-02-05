Detienen al hijo de Michael Jordan: Es acusado de varios delitos, incluyendo posesión de cocaína

Marcus Jordan, hijo de la leyenda del baloncesto Michael Jordan y Juanita Vanoy, fue fichado en el condado de Orange, Florida, EEUU en la madrugada del martes 4 de febrero, según informó TMZ.

La estrella del reality show ‘Traitors’, fue detenido y acusado por los cargos de: posesión de cocaína, conducción en estado de embriaguez y resistencia a la autoridad.

Según documentos policiales obtenidos por el medio de comunicación, los agentes observaron los faros del Lamborghini SUV de Marcus en una vía férrea y cuando se acercaron al vehículo, los daños en el parachoques y las piedras levantadas a patadas indicaban que había intentado huir de la zona pero no pudo.

Los policías sospecharon que acababa de huir de un control de tráfico cercano, pero Marcus dijo que se había equivocado de camino y necesitaba ayuda para sacar el coche de las vías.

Sin embargo, los agentes notaron un fuerte olor a alcohol procedente del protagonista y que, cuando hablaba, arrastraba las palabras y tenía los ojos inyectados en sangre y somnolientos.

Le ordenaron que saliera del auto y, aunque al principio se mostró reacio a cooperar, acabó bajando.

Marcus admitió que había bebido alcohol durante una visita a un club de caballeros esa misma noche, pero insistió en que estaba por debajo del límite legal.

No obstante, participó en tres pruebas de alcoholemia, pero fue detenido por conducir ebrio tras no superarlas. Le registraron y, según la policía, encontraron una sustancia blanca en polvo en su bolsillo que dio positivo en cocaína.

La policía alegó que Marcus se mostró combativo cuando intentaron meterlo en la patrulla y, una vez dentro, estuvo "cantando todo el camino" hasta una cárcel cercana. Una vez detenido, se negó a proporcionar muestras de aliento.

Finalmente fue fichado por tres cargos distintos: accidente por conducir ebrio con daños materiales, posesión de cocaína y resistencia a un agente sin violencia.

Libre bajo fianza

A la estrella de reality show, de 34 años, se le impuso una fianza de 4 mil dólares y ya fue puesto en libertad.

Marcus fue recientemente relacionado sentimentalmente con Nicole Murphy, la ex esposa del actor Eddie Murphy, de 56 años, y antes de eso, salió de forma intermitente con Larsa Pippen durante dos años.

