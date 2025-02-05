Lunes 18 de agosto de 2025
Al Dia

Detienen al hijo de Michael Jordan: Es acusado de varios delitos, incluyendo posesión de cocaína

La estrella de televisión Marcus Jordan intentó huir de la zona donde fue arrestado por la policía en el condado de Florida, EEUU

Por Candy Valbuena

Detienen al hijo de Michael Jordan: Es acusado de varios delitos, incluyendo posesión de cocaína
Foto: BajaNews en X
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Marcus Jordan, hijo de la leyenda del baloncesto Michael Jordan y Juanita Vanoy, fue fichado en el condado de Orange, Florida, EEUU en la madrugada del martes 4 de febrero, según informó TMZ.

La estrella del reality show ‘Traitors’, fue detenido y acusado por los cargos de: posesión de cocaína, conducción en estado de embriaguez y resistencia a la autoridad.

Foto: BasquetPlus en X

Según documentos policiales obtenidos por el medio de comunicación, los agentes observaron los faros del Lamborghini SUV de Marcus en una vía férrea y cuando se acercaron al vehículo, los daños en el parachoques y las piedras levantadas a patadas indicaban que había intentado huir de la zona pero no pudo.

Los policías sospecharon que acababa de huir de un control de tráfico cercano, pero Marcus dijo que se había equivocado de camino y necesitaba ayuda para sacar el coche de las vías.

Sin embargo, los agentes notaron un fuerte olor a alcohol procedente del protagonista y que, cuando hablaba, arrastraba las palabras y tenía los ojos inyectados en sangre y somnolientos.

Le ordenaron que saliera del auto y, aunque al principio se mostró reacio a cooperar, acabó bajando.

Marcus admitió que había bebido alcohol durante una visita a un club de caballeros esa misma noche, pero insistió en que estaba por debajo del límite legal.

No obstante, participó en tres pruebas de alcoholemia, pero fue detenido por conducir ebrio tras no superarlas. Le registraron y, según la policía, encontraron una sustancia blanca en polvo en su bolsillo que dio positivo en cocaína.

La policía alegó que Marcus se mostró combativo cuando intentaron meterlo en la patrulla y, una vez dentro, estuvo "cantando todo el camino" hasta una cárcel cercana. Una vez detenido, se negó a proporcionar muestras de aliento.

Finalmente fue fichado por tres cargos distintos: accidente por conducir ebrio con daños materiales, posesión de cocaína y resistencia a un agente sin violencia.

Libre bajo fianza

A la estrella de reality show, de 34 años, se le impuso una fianza de 4 mil dólares y ya fue puesto en libertad.

Marcus fue recientemente relacionado sentimentalmente con Nicole Murphy, la ex esposa del actor Eddie Murphy, de 56 años, y antes de eso, salió de forma intermitente con Larsa Pippen durante dos años.

Foto: Revista Digital Jutiapa en X

Lee también: El histórico Michael Jordan arribó a 60 años

Noticia al Día/Con información de Yahoo Noticias/BangPremier

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Dos aviones militares de Indonesia descargaron 800 toneladas de ayuda humanitaria desde el aire sobre Gaza

Dos aviones militares de Indonesia descargaron 800 toneladas de ayuda humanitaria desde el aire sobre Gaza

Un muerto en El Junquito a causa de las fuertes lluvias registradas en Caracas este domingo

Un muerto en El Junquito a causa de las fuertes lluvias registradas en Caracas este domingo

Torneo de béisbol infantil siembra futuro en Maracaibo

Torneo de béisbol infantil siembra futuro en Maracaibo

Un muerto al caerle encima un paquete con ayuda humanitaria lanzada desde el aire en Gaza

Un muerto al caerle encima un paquete con ayuda humanitaria lanzada desde el aire en Gaza

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 18 de agosto de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 18 de agosto de 2025

Titulares de la prensa nacional para este lunes 18 de agosto

Titulares de la prensa nacional para este lunes 18 de agosto

Francisco Álvarez, Luisangel Acuña y Luis Torrens comparten con equipo venezolano de Pequeñas Ligas

Francisco Álvarez, Luisangel Acuña y Luis Torrens comparten con equipo venezolano de Pequeñas Ligas

La catira con cachos de diablita que encantaron a Diomedes Díaz

La catira con cachos de diablita que encantaron a Diomedes Díaz

El huracán Erin

El huracán Erin "no tuvo un impacto mayor" en Puerto Rico: Informó la gobernadora

PSG debutó en la Ligue 1 con un triunfo sobre Nantes

PSG debutó en la Ligue 1 con un triunfo sobre Nantes

Chelsea no pudo con Crystal Palace en su estreno por Premier League

Chelsea no pudo con Crystal Palace en su estreno por Premier League

Falleció Terence Stamp, el icónico General Zod de ‘Superman’

Falleció Terence Stamp, el icónico General Zod de ‘Superman’

Tom Cruise esquivó a Trump y rechazó premio del Kennedy Center Honors a su trayectoria

Tom Cruise esquivó a Trump y rechazó premio del Kennedy Center Honors a su trayectoria

Chofer quedó herido tras perder el control de su viejo Caprice y estrellarse contra un árbol en El Milagro

Chofer quedó herido tras perder el control de su viejo Caprice y estrellarse contra un árbol en El Milagro

Arsenal superó por la mínima al Manchester United en su debut por Premier League

Arsenal superó por la mínima al Manchester United en su debut por Premier League

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Presa abuela en Maracaibo por estafa al Sistema Patria: Cobraba bonos de personas fallecidas

Presa abuela en Maracaibo por estafa al Sistema Patria: Cobraba bonos de personas fallecidas

Acribillaron a pareja de venezolanos dentro de un carro y frente a su hija en Brasil

Acribillaron a pareja de venezolanos dentro de un carro y frente a su hija en Brasil

Hallazgo de osamenta humana en San Francisco: La

Hallazgo de osamenta humana en San Francisco: La "casa embrujada" tiene una muñeca de aspecto macabro en el balcón

Adolescente que se encontraba desaparecida en La Villa del Rosario fue encontrada a salvo y entregada a su familia

Adolescente que se encontraba desaparecida en La Villa del Rosario fue encontrada a salvo y entregada a su familia

De la ciencia ficción a la cancha: Los robots se vuelven deportistas en las olimpíadas robóticas de Pekín

De la ciencia ficción a la cancha: Los robots se vuelven deportistas en las olimpíadas robóticas de Pekín

Noticias Relacionadas

Internacionales

Dos aviones militares de Indonesia descargaron 800 toneladas de ayuda humanitaria desde el aire sobre Gaza

La ayuda incluye: Alimentos básicos, comidas preparadas, suministros sanitarios, mantas e incluso artículos para niños, destacan en un comunicado

Deportes

Juegos Panamericanos Junior: Venezuela se lleva oro en tenis de mesa mixto

Los representantes nacionales se impusieron ante Puerto Rico en una intensa final para llevarse el máximo galardón
Nacionales

Saime incorporó a su Sistema de Autogestión la solicitud de Constancia de Naturalización

El trámite solo podrán hacerlo los titulares del documento (extranjeros, naturalizados o nacionalizados)
Internacionales

Dos aviones militares de Indonesia descargaron 800 toneladas de ayuda humanitaria desde el aire sobre Gaza

La ayuda incluye: Alimentos básicos, comidas preparadas, suministros sanitarios, mantas e incluso artículos para niños, destacan en un comunicado


Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025