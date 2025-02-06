Detienen en Colombia a presunto integrante del "Tren de Aragua"

La Policía de Colombia detuvo a Luis Alfredo Carrillo Ortiz, ciudadano venezolano señalado como miembro del Tren de Aragua y sospechoso de participar en el secuestro y homicidio del ex militar venezolano Ronald Ojeda en Chile.

Su captura se realizó en la localidad de Chiscas, en el departamento de Boyacá, tras una notificación roja de Interpol.

Según la Fiscalía colombiana, Carrillo Ortiz estaría involucrado en diversos delitos, incluyendo “retenciones ilícitas, tráfico de migrantes, trata de personas, explotación sexual, extorsión y venta de estupefacientes”.

Tras su arresto, quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que ahora iniciará las gestiones para su extradición.

“La Dirección de Asuntos Internacionales hará las comunicaciones de rigor a efectos de que se surtan los trámites diplomáticos y administrativos para su extradición a Chile“, indicó el organismo.

Noticia al Dia / ADN