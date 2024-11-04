Jueves 21 de agosto de 2025
Detuvieron a la estudiante iraní que se desnudó en protesta tras haber sido agredida por usar en forma incorrecta su hijab

Por Haroldo Manzanilla

La joven iraní que se desnudó en la universidad de Teherán en protesta tras haber sido agredida por usar en forma incorrecta su hijab, fue arrestada por la violación de las estrictas leyes sobre vestimenta de la mujer. Lo informaron los diarios The Telegraph y The Jerusalem Post. La protesta quedó registrada en un video grabado por testigos del hecho.

Se trata de una estudiante de Ciencias e Investigación de la Universidad Islámica Azad, de la capital iraní, informó Iran International. Según esa fuente, la protesta fue por el maltrato de agentes de seguridad al imponerle el uso del hiyab obligatorio, el velo que usan las mujeres musulmanas para cubrirse la cabeza y el pecho.

Un funcionario de la universidad confirmó su arresto, según Jerusalem Post. “Tras un acto indecente por parte de un estudiante de la rama de ciencia e investigación de la universidad, la seguridad del campus intervino y la entregó a las autoridades policiales”, escribió en X Amir Mahjoub, director general de relaciones públicas de la casa de estudios.

“Los motivos y las razones subyacentes de las acciones del estudiante están siendo investigados actualmente”, afirmó.

Mahjob declaró más tarde en X que “en la estación de policía se descubrió que estaba bajo una grave presión mental y tenía un trastorno mental”.

Iran International, a base de testigos, informó que la estudiante había sido acosada por las fuerzas de seguridad por no llevar su hijab. En tanto, Jerusalem Post dijo que las fuerzas de seguridad le desgarraron la ropa y la hirieron hasta hacerla sangrar.

Masih Alinejad, periodista iraní-estadounidense y activista por los derechos de las mujeres iraníes, escribió en X: “En Irán, una estudiante acosada por la policía de la moral de su universidad por su hijab ‘inapropiado’. No se echó atrás”

Además, prosiguió: “Convirtió su cuerpo en una protesta, se desnudó hasta quedar en ropa interior y marchó por el campus, desafiando a un régimen que controla constantemente los cuerpos de las mujeres. Su acto es un poderoso recordatorio de la lucha de las mujeres iraníes por la libertad. Sí, usamos nuestros cuerpos como armas para luchar contra un régimen que mata a las mujeres por mostrar su cabello”.

TN.com

Noticias Relacionadas

Zulia

Polisur instala Dirección del Servicio de Investigación Penal y entrega credenciales a funcionarios capacitados

La actividad se desarrolló en la sede de Polisur, ubicada en Sierra Maestra, calle 18 con avenida 18, donde se formalizó el nombramiento del Comisionado Jefe José Gregorio Tejada Frontado como responsable de esta nueva dirección. El acto contó con la presencia de miembros de la directiva, directores institucionales y del diácono Hebert Rivera, representante de la Iglesia La Coromoto
Deportes

Zulia arrancó la primera fase de los Judenacom 2025

El programa de apertura incluyó el desfile de los equipos participantes en las disciplinas de fútbol sala, baloncesto, voleibol, boxeo, levantamiento de pesas, lucha olímpica, kárate do, taekwondo y gimnasia rítmica
Internacionales

Autoridades confirman seis muertos y 50 heridos por atentado contra base aérea en Colombia

Inicialmente las autoridades de Cali, capital del departamento de Valle del Cauca (suroeste) y tercera ciudad de Colombia, habían contabilizado a "cinco personas fallecidas y 36 heridos", pero con el paso de las horas el número de víctimas aumentó
De Interés

Falleció juez Caprio, quien se hizo viral por empatía y humor al resolver infracciones menores

Caprio se desempeñó como juez del Tribunal Municipal de Providence desde 1985, su corte alcanzó reconocimiento mundial gracias al programa «Caught in Providence», nominado a un premio Emmy diurno en 2021, en el que resolvía infracciones menores con «empatía y humor», según su comunidad de seguidores

