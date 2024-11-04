Detuvieron a la estudiante iraní que se desnudó en protesta tras haber sido agredida por usar en forma incorrecta su hijab

La joven iraní que se desnudó en la universidad de Teherán en protesta tras haber sido agredida por usar en forma incorrecta su hijab, fue arrestada por la violación de las estrictas leyes sobre vestimenta de la mujer. Lo informaron los diarios The Telegraph y The Jerusalem Post. La protesta quedó registrada en un video grabado por testigos del hecho.

Se trata de una estudiante de Ciencias e Investigación de la Universidad Islámica Azad, de la capital iraní, informó Iran International. Según esa fuente, la protesta fue por el maltrato de agentes de seguridad al imponerle el uso del hiyab obligatorio, el velo que usan las mujeres musulmanas para cubrirse la cabeza y el pecho.

Une histoire qui a pris de l’ampleur ces dernières 24 heures sur les réseaux sociaux – une étudiante iranienne de l’université Azad à Téhéran a été filmée en train de se promener en sous-vêtements et en soutien-gorge devant le campus universitaire.



Un funcionario de la universidad confirmó su arresto, según Jerusalem Post. “Tras un acto indecente por parte de un estudiante de la rama de ciencia e investigación de la universidad, la seguridad del campus intervino y la entregó a las autoridades policiales”, escribió en X Amir Mahjoub, director general de relaciones públicas de la casa de estudios.

“Los motivos y las razones subyacentes de las acciones del estudiante están siendo investigados actualmente”, afirmó.

Mahjob declaró más tarde en X que “en la estación de policía se descubrió que estaba bajo una grave presión mental y tenía un trastorno mental”.

Iran International, a base de testigos, informó que la estudiante había sido acosada por las fuerzas de seguridad por no llevar su hijab. En tanto, Jerusalem Post dijo que las fuerzas de seguridad le desgarraron la ropa y la hirieron hasta hacerla sangrar.

Masih Alinejad, periodista iraní-estadounidense y activista por los derechos de las mujeres iraníes, escribió en X: “En Irán, una estudiante acosada por la policía de la moral de su universidad por su hijab ‘inapropiado’. No se echó atrás”

Además, prosiguió: “Convirtió su cuerpo en una protesta, se desnudó hasta quedar en ropa interior y marchó por el campus, desafiando a un régimen que controla constantemente los cuerpos de las mujeres. Su acto es un poderoso recordatorio de la lucha de las mujeres iraníes por la libertad. Sí, usamos nuestros cuerpos como armas para luchar contra un régimen que mata a las mujeres por mostrar su cabello”.

