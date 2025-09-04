Devolvieron un gringo que vino con los 286 venezolanos deportados de EEUU: Informó Diosdado Cabello

El titular de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, aseguró este miércoles, 3 de septiembre que fue devuelto a Estados Unidos un ciudadano de este país que fue enviado por el Gobierno de Donald Trump a Venezuela junto con los 286 migrantes venezolanos deportados ayer.

"Se devolvió una persona de sexo masculino, ¿saben por qué se devolvió? Porque es gringo, es gringo, y nos lo mandaron para acá. Él llegó aquí (y dijo) ‘I don’t speak spanish’ (no hablo español)", aseguró el ministro en su programa semanal transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Según Cabello, el ciudadano es del estado Minnesota, EEUU, y tiene cuatro hijos, aunque, aseguró, llevaba "dos meses preso" en la nación norteamericana antes de ser enviado a Venezuela.

"¿Que Estados Unidos nos mande un estadounidense deportado para Venezuela siendo estadounidense? ¿Quién hace eso, Dios mío? O sea, ¿no hay alguien que lleve el control de eso en Estados Unidos, que maneje eso con seriedad?", expresó el ministro, aseverando que se trata de una "falta de seriedad y de orden" por parte de la Administración de Trump.

Sobre la revocación del TPS

Por otra parte, Cabello dijo que los cerca de 250 mil venezolanos a los que EEUU decidió revocar el Estatus de Protección Temporal (TPS), que otorga un permiso de trabajo y protege a los beneficiados de la deportación, y que expirará el 10 de septiembre, habían sido engañados para que salieran de su país y "ahora Estados Unidos ya no los considera necesarios y les están diciendo ‘se acabó'".

Este miércoles, el Ministerio de Interior venezolano informó de la llegada de un nuevo grupo de migrantes en un avión de la estadounidense Eastern Airlines, según imágenes compartidas en Instagram, procedente de Texas, como parte de un acuerdo entre Caracas y Washington.

La Gran Misión Vuelta a la Patria, indicó que el grupo estaba conformado por 30 mujeres, 250 hombres, tres niñas y tres niños.

Noticia al Día/Con información de EFE