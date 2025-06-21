Di Martino junto a los candidatos a concejales coordinan estrategias para lograr "la victoria perfecta" en las elecciones del 27-Jul

El candidato a la Alcaldía de Maracaibo, Gian Carlo Di Martino, se reunió con los aspirantes a conformar la Cámara Municipal marabina, para coordinar asambleas con el pueblo y lograr la victoria perfecta en las elecciones municipales del próximo 27 de julio.

Foto: Cortesía

Di Martino dijo que estos son los candidatos del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y el Gran Polo Patriótico Simón Bolívar (GPPSB), que salieron victoriosos con la mayor cantidad de postulaciones emitidas por la militancia: Jessy Gascón, Luis David Morillo Barroso, Víctor Germán Arrieta García, Maritza del Carmen Henríquez, Dessiree Margarita Fernández Parra, Nixon Erminio Sánchez, Alexis Antonio Maduro Silva, Andrés Eloy Belandria Dávila, Andreína Chiquinquirá Bracho Castro, Juan de Jesús Patiño Bautista, Tirso Natividad Alarcón Sánchez, Edeberth Jesús Santa Cruz Rodríguez, Hugo de Jesús Bracamonte Varela, Nuris Juset Perozo Silva, Yusmeily del Carmen Fernández y Lenin Alberto Morales Villalobos.

Señaló que todos y todas estarán al servicio de los marabinos acompañando una gestión humana, con gerencia, para la gente, y reafirmó la importancia del contacto directo con las comunidades acompañando las decisiones que sean de beneficio para el pueblo.

El candidato del GPPSB precisó que en cada territorio se realizarán asambleas convocadas por los líderes para saber de primera mano las necesidades y proyectos de cada comunidad.

Di Martino concluyó diciendo que, como un solo equipo, caminarán unidos bajo los lineamientos emanados de la Dirección Nacional del Partido, en materia de organización y de las rutas electorales, para garantizar el triunfo en las elecciones del 27 de julio.

